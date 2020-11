Nouveau protocole sanitaire : cours à distance pour la moitié des élèves du lycée Mendès France de Montpellier

Pour répondre à l’aggravation de l’épidémie de Covid-19, le ministre de l'éducation nationale Jean Michel Blanquer a annoncé jeudi soir un renforcement du protocole sanitaire dans les lycées. Ils peuvent basculer vers davantage de cours à distance. Une mesure très appréciée au lycée professionnel Pierre Mendès France à Montpellier (Hérault) ou un tiers des enseignants étaient en grève cette semaine pour dénoncer justement les conditions sanitaires et un protocole inapplicable dans l'établissement.

Des cours une semaine sur deux

Lundi, les 1600 élèves sont attendus au lycée, on leur expliquera la nouvelle organisation mise en place dès mardi. "J'aurai la moitié de la classe la semaine prochaine et l'autre moitié la semaine suivante. La moitié de la classe qui sera restée à la maison aura un travail à fournir " explique Didier Fernandez professeur d’électrotechnique et représentant du syndicat Snalc.

Dans un lycée professionnel les élèves demandent une attention particulière donc il faut les avoir en présentiel au moins une semaine sur deux

Les élèves confinés seront en autonomie sauf ceux dont s'occupe Pascale Deninotti, elle est AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap) et gère trois élèves handicapés : "j'en aurai deux en distanciel et un en présentiel. Je serai donc au lycée toute la journée mais à disposition en visioconférence pour aider les élèves confinés chez eux".

Avec ce dispositif il y aura moins d’élèves à la cantine ou agglutinés devant le portail du lycée ce qui posait problème. D'autres aménagements seront certainement nécessaires car une dizaine de professeurs qui ont une pathologie ne vont plus venir au lycée et travailleront exclusivement à distance et puis il y a le problème des stages prévus dans les prochaines semaines, de nombreuses entreprises refusent d'accueillir les élèves. Viendront-ils au lycée ou resteront ils à la maison ? Ça n'est pas tranché.

Des épreuves du bac annulées

Pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de préparation du baccalauréat Jean-Michel Blanquer a aussi décidé des mesures, "à titre exceptionnel", pour cette année 2020-2021, où devait pleinement entrer en vigueur le nouveau bac. Les évaluations communes (anciennement appelées E3C) prévues en Première et Terminale sont annulées au profit du contrôle continu.

Quid des collèges ?

Après l'annonce d'un protocole resserré dans les lycées, certains demandent déjà le même traitement pour les collèges. Jean-Michel Blanquer l'a balayé vendredi d'un revers de main, estimant que dans les collèges, il est "plus facile" de maintenir les élèves dans une seule classe, car ils n'ont pas d'enseignements de spécialité. Les élèves sont également "plus jeunes" et posent selon lui "moins de problèmes de contamination", et la densité des collèges est "en général moins forte" que celle des lycées. Un appel intersyndical à la "grève sanitaire" dans le premier et le second degré a été lancé pour mardi 10 novembre.