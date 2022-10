NOUVEAUTÉ/ Une classe prépa à Poitiers pour former les instits de demain

C'est une initiative pour avoir plus de maitres et de maitresses dans les prochaines années. Au lycée Camille Guérin de Poitiers, vient de voir le jour une nouvelle classe préparatoire au professorat des écoles. 35 étudiants (32 filles pour 3 garçons) tout juste le Bac en poche, sur 350 candidats, vont préparer en trois ans, le concours de professeur des écoles. Une formation proposée par l'université en partenariat avec l' académie de Poitiers qui intègre des cours à la fac, des enseignement au lycée avec des matières fondamentales et aussi des stages d'observation dans des classes auprès des élèves.

Pour Virginie Laval, la présidente de l'université de Poitiers cette formation se veut rassurante : "Ça rassure les élèves mais ça rassure aussi les familles, je me projette sur un métier, je le trouve comme formation sur Parcoursup, et donc ça donne une lisibilité à cinq années d'études, puisqu'il y a le Master derrière, alors oui c'est une première expérimentation on a entendu les élèves se satisfaire de cet esprit de classe."

Bénédicte Robert, la Rectrice, Virginie Laval, la Présidente de l' Université de Poitiers (en partant de la gauche) avant la signature de la convention de partenariat. © Radio France - Vincent Hulin

Pour Bénédicte Robert, la Rectrice, c'est un vrai plus pour aller chercher de nouveaux instituteurs : "Enseigner ça s'apprend sous l'angle théorique, sous l'angle pratique, avec des stages de plus en plus professionnels, jusqu'à maintenant l'Académie de Poitiers n'avait pas de parcours de préparation au professorat des écoles avant cette rentrée, c'est chose faite, et c'est un bon vivier d'étudiants qui vont, on l'espère, poursuivre jusqu'au Master et devenir professeur des écoles."