TedI, un robot au collège de Monein pour les élèves absents

Depuis sa chambre, casque sur les oreilles et joystick en main, Maxime, élève en sixième au collège Jean Sarrailh de Monein vient d’assister au cours de Madame Petit, au milieu de tous ses camarades de classe. Immobilisé par une fracture du col du fémur, Maxime s’est fait opéré, et doit subir des soins tous les matins. Impossible donc pour lui de se rendre au collège. Pour ne pas qu’il rate plus d‘un mois de cours, ses parents ont fait appel au SAPADHE, le service d’assistance pédagogique à domicile, à l’hôpital ou à l’école. La solution la plus adaptée pour son cas : déployer le robot TedI, un écran perché à hauteur d’enfant sur un pied roulant.

Il faut que je fasse attention à lui - Martine Petit, professeur de français

"Un dispositif efficace uniquement si l’équipe enseignante s’investit", précise Pascal Boué-Bigne, coordonnateur de la SAPADHE 64. Au début réticente, la professeure de français madame Petit est finalement rassurée que son élève puisse suivre le dernier mois de cours grâce à son robot. Elle a dû apprendre à s’adapter : "Il faut qu’on le positionne dans la classe. Il faut que je le fasse participer. Et que je fasse attention à lui, parce qu’un élève qui lève le doigt en classe est plus visible qu’un élève qui lève la main dans son écran. Il faut aussi faire attention aux reflets sur le tableau."

12 robots sont en service dans les Pyrénées-Atlantiques

Maxime peut déplacer TedI dans le collège : "Le matin, je me prépare. J’attends que les délégués allument le robot et je vais en cours". L’emploi du temps de l’élève est tout de même aménagé, et est complété par des visites hebdomadaires de sa professeure principale pour un suivi pédagogique plus personnalisé. Le robot peut être déployés pour des absences supérieures à un mois. Dans les Pyrénées-Atlantiques, 12 robots sont opérationnels et 11 ont été déployés durant l’année scolaire. Pour jouer au foot avec ses copains dans la récré, Maxime devra par contre attendre son retour en septembre. TedI ne court pas encore, et il coûte tout de même 4 500 euros.