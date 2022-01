Nouvelle éco : La Chouette Parenthèse, un café "poussette" à Montpellier, pour les bébés et leurs parents

Un café "poussette" a ouvert ses portes à Montpellier : un café où les bébés et leurs parents sont les bienvenus, nommé La Chouette Parenthèse. Sa gérante propose de quoi goûter et déjeuner avec son petit et des ateliers pour toute la famille. Une chronique en partenariat avec ToulÉco Montpellier.

En octobre 2020, La Chouette Parenthèse, un café montpelliérain "poussette", a ouvert ses portes. C'est un concept qui se développe : un lieu adapté aux tout petits et à leur famille. Marjolaine Fabregoul a cofondé le café après avoir démissionné, il y a 4 ans, de son poste de responsable marketing dans une autre entreprise. Interview.

Pour commencer, pouvez-vous nous décrire votre café?

Il y a un salon de thé tout à fait classique. On y propose de la petite restauration, des boissons chaudes, des boissons froides. Mais notre vrai plus, en fait, c'est qu'on propose aussi toute la logistique pour recevoir même les plus petits : tapis de motricité, jeux, table à langer, chaises hautes, coin lecture, de la nourriture pour les tout petits, c'est-à-dire des petits pots bio... Et après, on a toute une partie boutique écoresponsable pour les enfants et les parents. Et une partie atelier pour proposer de passer un moment agréable en famille. Il y a des ateliers pour les enfants, accompagnés de leurs parents, mais aussi des ateliers pour accompagner les futurs et les jeunes parents.

Le café propose des ateliers pour les tout petits et leurs parents - la Chouette Parenthèse

Quels ateliers, par exemple?

Alors, pour les tout petits, on propose du yoga à partir de 18 mois. On propose de l'éveil musical, de l'éveil corporel, du zumbini- un petit mélange d'éveil corporel et d'éveil musical en français et en anglais.

Pour les parents, on a tout ce qui est yoga prénatal, yoga postnatal, ateliers de portage avec une psychomotricienne, atelier de premiers secours, un accompagnement sur la diversification alimentaire... Chaque mois, on a un programme très varié.

Marjolaine Fabregoul a eu cette idée, avant tout, en tant que Maman!

L'idée c'est aussi de créer un lieu d'échange pour les parents sur leurs questionnements, leurs doutes. Lesquels reviennent le plus?

Il y en a plein des interrogations ou des doutes : par rapport au sommeil, aux pleurs, au portage à bras... Par rapport aux remarques des familles notamment. Le but c'est un peu de vider son sac. Quand on est jeune parent, on ne sait pas trop comment faire. Il n'y a pas de mode d'emploi qui est livré avec le bébé et du coup, on vient apporter des informations ou rassurer les parents.