"Nouvelle éco" : l'INSEEC U, grande école privée de management, va s'implanter à Rennes

L'INSEEC U, l'Institut des hautes études économiques et commerciales, qui devient Omnes Education, poursuit son développement en France et dans le monde. Après Paris, Lyon, Chambéry, Genève ou San Francisco notamment, elle a décidé de venir à Rennes. La grande école privée est spécialisée en Management, Sciences de l'Ingénieur, Communication & Digital et Sciences politiques. A terme, elle accueillera 3000 étudiants français et étrangers.

Le dynamisme de Rennes

"Nous allons recruter les étudiants après le BAC, mais aussi de BAC + 1 à BAC + 5" explique José Milano, directeur général d'Omnes Education "on cherche à la fois à donner satisfaction aux élèves qui souhaitent développer des compétences mais aussi aux entreprises qui vont les recruter. Comme Rennes présente la caractéristique d'avoir une population jeune et attractive et un tissu économique dynamique, il faut que nos formations correspondent à ces attentes".

Coût des études

"Une année d'études coûtera de 5000 à 10.000 euros" précise José Milano. "Des élèves pourront bénéficier de bourses mais une très large part de nos études sera ouverte à l'apprentissage, d'ailleurs, dans ce cadre-là, nos études seront gratuites mais les étudiants seront aussi rémunérés".

