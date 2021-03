Nouvelle Eco le réseau Canopé toujours au plus près des enseignants et des familles

Depuis un an maintenant Canopé (anciennement Centre national de documentation pédagogique) est monté en puissance pour former et accompagner les enseignants et les familles pendant le confinement. La mission de base de Canopé est de former les enseignants et particulièrement depuis un an au numérique par le numérique, plus de 125.000 enseignants se sont inscrits à des webinaires.

Marie-Caroline Missir, sa directrice générale : "Depuis le mois de mars de l'année dernière on a lancé un site qui s'appelle Cano Tech pour proposer aux enseignants une offre d'accompagnement à la continuité pédagogique, c'est à dire les aider à faire classe dans ce contexte inédit du confinement, puis ensuite du retour en classes. Dans cette crise sanitaire l'enseignement à distance a pris une place qu'il n'avait jamais eu auparavant."

L'ensemble des conseils et des bonnes pratiques

Depuis quelques jours, Canopé propose sur sa plate forme, Cano Tech, des nouveaux kits pour les enseignants: un kit des essentiels, tout ce qu'il faut savoir pour faire la classe à distance "En un coup d'œil quand vous êtes enseignant vous pouvez avoir très vite l'ensemble des conseils et des bonnes pratiques, si votre classe ferme, par exemple, ou si vous êtes dans une situation qui vous amène à enseigner à distance. Quels outils ? Quelles démarches ? Comment je communique avec les parents ? Qu'est ce que je fais dans un premier temps, puis dans un second temps ? Comment je maintiens le lien avec l'élève ? C'est vraiment toutes ces questions qu'on a voulu traiter de manière très pratique."

Un sondage auprès des enseignants de l'Académie de Poitiers vient conforter le rôle de Canopé et de ses 1.250 agents, puisque plus d'un enseignant sur deux déclare aujourd'hui vouloir garder ces nouvelles pratiques pédagogiques comme la personnalisation des cours ou encore une démarche un peu plus personnalisée grâce au numérique.