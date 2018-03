Après la fin des inscriptions à Parcoursup mardi soir, les lycéens ont jusqu'à fin mars pour motiver leurs vœux sur cette nouvelle plateforme d'accès à l'université. Mais la deuxième version de l'outil continue de susciter des inquiétudes et des critiques. Jeudi, des organisations lycéennes, l'Unef (deuxième syndicat étudiant) et la FCPE (première fédération des parents d'élèves), appellent à une nouvelle journée de protestation via des blocus de lycées et des manifestations.

Non à une "sélection" à l'entrée de la fac

Les précédentes mobilisations ont été en demi-teinte. Pour ses détracteurs, les nouvelles modalités d'accès à l'université s'apparentent à une "sélection" à l'entrée à la fac, jusqu'alors interdite. Le Sgen-CFDT, premier syndicat dans l'enseignement supérieur tous personnels confondus, et la Conférence des présidents d'université (CPU), sont tous deux favorables à la loi promulguée la semaine dernière qui entérine les modalités.

Le 22 mai attendu au tournant

Les 900.000 lycéens ou étudiants en réorientation ont jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier. De leur côté, les professeurs et chefs d'établissement vont remplir une fiche baptisée "Avenir", en donnant leur avis sur les vœux inscrits par les élèves. Les réponses tomberont à partir du 22 mai. "L'heure de vérité, ce sera après le 22 mai", estime François Germinet, membre de la CPU : on verra alors "si le processus d'affectation converge assez rapidement".

Les candidats ayant reçu plus d'une réponse positive à leurs vœux devront faire leur choix sous sept jours afin que puissent être proposées aux candidats "en attente" les places ainsi libérées. Pour faire face à l'arrivée de milliers de bacheliers supplémentaires l'an prochain, le gouvernement a, lui, promis de créer au moins 22.000 places supplémentaires. D'ores et déjà, 19.000 sont financées, indiquait le ministère début mars : 2.000 places de BTS et quelque 17.000 en licence, dans les filières en tension (où le nombre de candidatures excède le nombre de places offertes).