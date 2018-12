Nouvelle journée d'action dans les lycées du Berry

Châteauroux, France

Les appels aux actions, manifestations et blocages sont relayés dans plusieurs lycées de l'Indre et du Cher, pour ce mardi. Des syndicats et organisations annoncent un "mardi noir", dans toute la France. D'autres parlent d'une "revanche lycéenne", après les arrestations à Mantes-la-Jolie la semaine dernière, et l'absence de réactions du gouvernement à la suite des premiers blocages.

A Châteauroux, les appels aux blocus sont lancés dans les lycées Jean-Giraudoux, Pierre & Marie-Curie, Blaise-Pascal, Les Charmilles et Rollinat. Les établissements d'Argenton-sur-Creuse pourraient également être touchés.

Les élèves sont mobilisés contre la réforme du lycée, les nouvelles modalités du Bac et contre Parcoursup. Plusieurs blocages ont été menés dans le Berry ces derniers jours, notamment à Châteauroux où la première journée d'action a été très suivie, le 30 novembre. Ce lundi, le lycée Blaise Pascal de Châteauroux a été bloqué par plusieurs dizaines de lycéens.