Nouvelle journée de mobilisation des accompagnants des élèves en situation de handicap

Le département des Bouches-du-Rhône compte 4.500 AESH, notamment Laurence Cassandri qui exerce dans un établissement scolaire de Port de Bouc. Egalement représentante CGT Educ 13, elle témoigne sur France Bleu Provence : "Notre métier est indispensable pour que les enfants en situation de handicap soient scolarisés. C'est une priorité du gouvernement, et pourtant notre profession n'est pas du tout valorisée".

Les AESH ne peuvent pas travailler plus de 24 heures par semaine pour accompagner jusqu'à 10 élèves sur une même journée. "En plus, ces enfants et ces adolescents n'ont pas les mêmes handicaps, il est impossible de les prendre en charge correctement".

Un turn-over important

Les conditions de travail sont pénibles et en plus, c'est une profession très mal rémunérée : entre 800 à 1000 euros par mois... et l'ancienneté n'est guère reconnue : "Entre un an et 12 ans d'ancienneté, il y a seulement 32 euros nets d'écart sur la feuille de salaire".

Conséquence de ce métier mal payé et peu reconnu : "Un tiers des effectifs est en roulement permanent, les AESH sont obligées de se trouver d'autres activités à coté, mais elles ne s'en sortent pas. Elles ont beau être passionnées par leur métier, elles finissent par se décourager et elles quittent cette jolie profession".