Nouvelle menace de fermeture sur la MFR Portes des Cévennes, à Sauve

La MFR Portes des Cévennes à Sauve est exclue du réseau MFR. C'est la suite et fin d'une menace qui planait déjà en janvier dernier, pour cette maison familiale et rurale. Sans le label MFR, l'établissement pourrait perdre la délégation d'un bac professionnel, ça représente 65 élèves en moins et 50% du budget en moins, et ça provoquerait la fermeture des portes de l'ensemble de l'établissement. Motif avancé ? un problème de gouvernance, apparemment. A la tête de cette MFR, le conseil d’administration de la MFR Petite Camargue a décidé qu’aucune nouvelle convention de formation ne serait signée après la date du 5 juillet prochain. Pourtant cette MFR est en "bonne santé" : des chiffres stabilisés, un taux de réussite au bac excellent 95% et surtout des élèves épanouis.

