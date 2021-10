Nouvelle mobilisation des enseignants au lycée des Bourdonnières à Nantes

Cela fait un mois que le problème dure, et il ne sera pas réglé avant la Toussaint. Un professeur reste manquant dans les classes de première STMG, une filière technologique, au lycée des Bourdonnières de Nantes. C'est pourquoi enseignants et membres du personnel du lycée ont débrayé pendant une heure vendredi 1er octobre. "Les moyens n'ont pas été mis en face des effectifs", déplore François Duchesne qui enseigne l'éco-gestion.

Une quarantaine d'heures de cours à rattraper

Deux nouvelles classes ont été ouvertes à la rentrée : une 1ere année de BTS et une première STMG. Résultat, en première STMG, les classes sont passées de 25 à 35 élèves. Et dans le même temps, il manque toujours un enseignant d'économie-droit pour cette filière, ce qui fait que certains élèves n'ont pas de cours dans leur spécialité, "coefficient 16 au Bac" précise François Duchesne. "La situation est d'autant plus grave que ça aurait pu être prévu dès le mois de juin", renchérit le délégué SNES François Paquereau.

"Si on prévoit des classes en plus, il faut prévoir des enseignants en plus!" - François Paquereau, délégué SNES

Le professeur en question est attendu pour la Toussaint, mais les élèves auront donc une quarantaine d'heures à rattraper dans cette matière d'ici aux épreuves du Baccalauréat prévues en mars 2022. Inacceptable, quand on pense que le gouvernement dit vouloir valoriser les filières technologiques, selon ce professeur de mathématiques : "c'est fatiguant de voir le décalage entre les beaux discours nationaux et la réalité du terrain!" "On doit apprendre aux élèves des choses, mais aussi les faire grandir et devenir des citoyens. Mais là, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire", regrette François Duchesne. Les enseignants s'étaient déjà mobilisés cet été contre l'ouverture de nouvelles classes dans ce lycée de près de 2.000 élèves.