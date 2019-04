Nouvelle mobilisation des enseignants dans les Landes ce jeudi

Département Landes, France

Nouvelle mobilisation des enseignants ce jeudi contre la loi Blanquer. Dans les Landes, un rassemblement a lieu à 10h30 à Dax à l'appel de trois syndicats (Snuipp / FO et CGT). Le rendez-vous est fixé devant l'ancienne école normale puis un défilé est prévu jusqu'au kiosque du parc des arènes. Dans le collimateur, plusieurs dispositions du projet de loi sur l'école de la confiance et notamment le regroupement en une seule entité d'un collège et d'une ou plusieurs écoles du même secteur, ce qui sonnerait la fin des directeurs d'école, estime les syndicats.

Samedi, une centaine de personnes avaient manifesté à Mont-de-Marsan contre ce projet de loi.

Selon les estimations de l'Inspection d'Académie, environ 8% des enseignants devraient être en grève et une quarantaine d'écoles seraient impactées, avec un service minimum d'accueil.