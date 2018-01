A peine lancée, déjà critiquée ! La nouvelle plateforme d'inscriptions pour les études supérieures Parcoursup est en ligne depuis lundi 15 janvier, en remplacement du système APB (Admissions post-bac), enterré pour avoir laissé de nombreux jeunes sur le carreau. Désormais, il n'y aura plus de tirage au sort promet le gouvernement. Le futur étudiant formulera 10 vœux d'établissements (au lieu de 24) et devra motiver son choix. Les notes du jeune, l'avis du conseil de classe et les compétences évaluées par les professeurs seront aussi transmis aux universités. Le candidat devra, par ailleurs, répondre aux "attendus" des universités : compétences et connaissances requises pour suivre une filière donnée.

Sélection déguisée ?

Les détracteurs des nouvelles dispositions estiment qu'elles introduisent une sélection déguisée à l'entrée à l'université. Ce que réfute la rectrice de l'Académie Nancy-Metz, Florence Robine : "Il y a une garantie pour chaque bachelier de trouver une place dans l'enseignement supérieur. Si les élèves sont un peu éloignés du profil qu'on attend d'eux, les universités les accompagneront avec des cours complémentaires, des parcours adaptés, de manière à ce qu'ils puissent entrer néanmoins à l'université".

L'Université de Lorraine comptait 59 409 étudiants à la rentrée 2017 et pour son président, Parcoursup permet d'éclairer le choix des futurs bacheliers et d'éviter des échecs. "On a encore beaucoup trop de lycéens qui vont dans des filières en se disant : "je vais pouvoir faire ça parce que mon baccalauréat et mon parcours m'y autorisent" mais en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas assez armés", explique Pierre Mutzenhardt.

Il n'y a pas de sélection et d'ailleurs, on accueillera à l'Université de Lorraine l'ensemble des étudiants du territoire"

Pierre Mutzenhardt espère toutefois qu'il disposera de "moyens complémentaires" pour les filières en tension de l'Université de Lorraine : Staps (sport), Psychologie et Droit.