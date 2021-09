Nouvelle rentrée marquée par le Covid pour plus de 12 millions d'élèves ce jeudi 2 septembre

C'est la rentrée pour quelques 12,26 millions d'élèves et 869.300 enseignants ce jeudi 2 septembre. Pour la deuxième année consécutive, la reprise de l'école est encadrée par un protocole sanitaire qui impose notamment le port du masque dès l'entrée en CP, à 6 ans. Au collège et au lycée, en cas de contamination dans une classe, seuls les élèves qui seront cas contacts non vaccinés devront s'isoler une semaine. Ces mesures pourraient être renforcées au cours des prochains jours ou des prochaines semaines si la situation sanitaire se dégrade, a cependant prévenu le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Nouvelle rentrée sous Covid

"Il est possible qu'il y ait une augmentation des contaminations" dans les jours et semaines qui viennent, a-t-il reconnu sur France Inter mercredi. Jean-Michel Blanquer a tenu toutefois à rassurer sur ce point, en citant le cas de l'île de la Réunion, où les élèves sont déjà de retour en cours et le protocole sanitaire similaire à celui qui va s'appliquer en métropole. "On a un taux de vaccination qui est plutôt bon, mais quand même moins qu'en métropole et aujourd'hui, on a moins de 0,2% des classes fermées 15 jours après la rentrée".

"Je pense qu'il faut rester serein", a martelé le ministre, affirmant qu'au moins "78 % des professeurs ont un schéma vaccinal complet et 11%" ont reçu une première dose".

Des enseignants qui appréhendent une rentrée complexe

869.300 enseignants ont fait leur pré-rentrée ce 1er septembre, soit 2.800 enseignants de plus que l'an passé. Certains craignent une année à nouveau très perturbée par l'épidémie et le manque de moyens pour y faire face, à l'image de Sophie Vénétitay, professeure de Sciences économiques et sociales et secrétaire générale du Snes-FSU, principal syndicat dans l'enseignement secondaire..

Malgré la progression de la vaccination chez les 12-17 ans, dont 57% ont reçu au moins une dose, "pour l’instant on est très loin de l’idée d’une rentrée normale", assure-t-elle à France Bleu. "Il reste beaucoup de questions : comment va s'organiser la vaccination dans les établissements, comment on va isoler les élèves, qui va contrôler le statut vaccinal des élèves, comment on va gérer les cas contact ? Sur toutes ces questions, on n'a pas de réponse, alors qu'on pose les questions depuis début juillet".

Autre sujet d'inquiétude : le système "hybride", avec cours en présentiel pour une partie de la classe et à distance pour l'autre, qui pourrait faire son retour dans les collèges et lycées si la situation sanitaire se dégrade.

Sophie Vénétitay regrette aussi le manque de moyens face aux inégalités creusées par la pandémie. "On va avoir des classes à 30 ou 35 élèves alors que les inégalités se sont accrues pendant cette pandémie. Diminuer les effectifs aurait été une bonne chose", regrette-t-elle.

Dans les écoles primaires, où les élèves ne seront pas vaccinés en raison de leur âge, de nombreux enseignants s'inquiètent enfin du risque de propagation du virus. Préoccupation partagée par le Conseil scientifique qui recommande de dépister davantage les enfants, redoutant une rentrée "très complexe" avec des fermetures de classes à répétition.

Moins d'élèves

12.257.200 élèves précisément sont attendus sur les bancs de l'école, contre 12,53 millions l'année dernière.

Parmi eux, 6.528.000 écoliers, 3.440.400 collégiens et 2.288.800 lycéens, dont 651.000 lycéens professionnels, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Éducation nationale.

Au total, 59.650 établissements publics et privés sont ouverts cette année : 48.950 écoles soit 1.180 de moins que l'an passé, 6.950 collèges contre 7.230 l'année dernière, soit 280 de moins, et 3.750 lycées contre 4.150 lycées en 2020, soit 400 de moins en un an.

Lancement du pass'sport pour les jeunes de 6 à 17 ans

Une nouvelle aide de l'État voit le jour ce 1er septembre. Les familles d'enfants âgés de 6 à 17 ans révolus pourront payer moins cher la licence dans un club de sport. L'allocation est de 50 euros par enfant. Les familles concernées ont reçu un courrier dans le courant du mois d'août. Au total, 5,4 millions d'enfants sont concernés en France.