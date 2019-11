Nouvelle représentation à Avignon de l'Amour vainqueur d'Olivier Py devant un jeune public à la FabrikA

Devant 400 écoliers et collégiens l'opérette de chambre pour enfants " L'amour vainqueur " écrite, mise en musique et en scène par le directeur du festival d'Avignon a remporté de nouveau ce mercredi un franc succès auprès de ce jeune public.

Avignon, France

Au total cette année huit représentations gratuites de ce spectacle joué et chanté par quatre comédiens et inspiré d'un conte des frères Grimm auront été données devant 3000 élèves de l'école au lycée . Des représentations assorties toujours d'un échange avec les comédiens. Depuis cinq ans , ce sont 10 000 jeunes qui ont bénéficié de cette initiative d'éducation artistique et culturelle. Le festival d'Avignon propose aussi tout au long de l'année dans le cadre de l'aménagement des rythmes éducatifs des ateliers théâtres ou des visites sur le fonctionnement d'une scène à la FabrikA. Une collaboration s'instaure aussi avec les enseignants qui peuvent télécharger du matériel pédagogique sur le site du Festival d'Avignon.

Au mois de Janvier France 5 diffusera une captation intégrale de l'Amour vainqueur réalisée justement à la FabrikA.