Nouvelle sectorisation scolaire à Montbéliard : des élèves de la Citadelle et Louis Souvet dans le flou

C'est un changement qui ne passe pas. À partir de la rentrée 2024, les élèves des écoles de la Citadelle et Louis Souvet dans le centre de Montbéliard pourraient ne plus aller au collège Guynemer. Ils dépendraient alors du nouveau collège de Bethoncourt. C'est ce que propose la nouvelle sectorisation du pays de Montbéliard. Elle doit être votée ce mardi 17 janvier par le conseil départemental. À la vieille de ce vote, des parents se sont réunis devant les grilles du collège Guynemer pour crier leur colère. Pancartes et banderoles à la main, ils ont dénoncé une proposition qu'ils considèrent comme injuste.

Difficile d'imaginer que ces enfants doivent changer d'établissement au milieu de leur scolarité : "Ce serait perturbant sur le plan pédagogique car ils devraient s'habituer au fonctionnement d'un nouvel établissement et à de enseignants qui ne les ont pas suivis", estime Nora. "Sans compter qu'ils perdront tous leurs amis", continue-t-elle. Son fils doit entrer au collège à la rentrée prochaine. Si la nouvelle sectorisation est votée, l'année suivante, il devra aller à celui de Bethoncourt. Les familles craignent aussi de devoir payer plus, "pour la cantine car ils ne pourront plus rentrer entre midi et deux mais aussi pour les transports en commun". Sans compter les réveils plus matinaux et la dépendance aux transports en commun.

Aucune garantie de transport

De nombreuses familles ont fait le choix de s'installer près du collège Guynemer pour que leurs enfants puissent se rendre seuls en cours et ne pas dépendre des horaires de travail des parents. "Pour le moment, on ne sait pas si des transports vont être mis en place", racontent-ils. Aucune garantie n'a été donné par le département du Doubs au sujet des transports en commun. Pour l'instant, les élèves devraient prendre deux bus jusqu'à Bethoncourt, soit 20 minutes de trajet. "On nous parle d'économie et de sobriété énergétique. Ou est la logique ?", se questionne Laëtitia. Quid des journées de neige ou de grève des transports ? Autant de questions que se posent les familles.

Une délégation a été reçue par le député du Doubs, Nicolas Pacquot. Il promet de contacter la présidente du département. © Radio France - Emma Steven

Selon le département, cette nouvelle sectorisation doit permettre de désengorger les collèges du nord de l'agglomération, notamment Lou Blazer à Montbéliard et celui de Sochaux. Faux, répondent les parents qui ne comprennent pas pourquoi des élèves de Grand-Charmont dépendraient eux du collège Guynemer. Un véritable "jeu des chaises musicales où les enfants vont se croiser sur les routes", estime Virginie Vialle, représentante de la fédération des parents d'élèves (PEEP) dans l'établissement. En attendant le vote du conseil départemental en fin de journée, les parents d'élèves organisent un rassemblement ce mardi 17 janvier à 11h devant la maison du département à Montbéliard.