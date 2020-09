Nouvelles classes fermées à Saint-Christol : près de 350 élèves gardois confinés au total

Avec l'annonce de deux nouvelles fermetures, le nombre de classes fermées dans le Gard s'élève à 15. Plus de 350 élèves gardois ont dû quitter l'école, une semaine après la rentrée.

Deux nouvelles classes gardoises, de CP et CE1, ferment leurs portes de lundi à cause du coronavirus, à Saint-Christol-lez-Alès. La mairie a fait l'annonce sur le compte Facebook de la commune, et assure l'élaboration d'un plan "école à distance" calqué sur l'expérience du confinement au printemps dernier, jusqu'au 15 septembre inclus.

Avec cette nouvelle fermeture, le Rectorat compte 15 classes fermées à cause de professeurs ou d'élèves testés positifs à la Covid-19, ce qui représente minimum 350 élèves confinés une semaine après la rentrée. À ce jour, aucune école ne ferme complètement ses portes, a précisé l'ARS.

