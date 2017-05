Cambriolages à répétition dans une école de Montpellier, les mamans en colère

Après de nouveaux vols et dégradations à l'école maternelle Pablo Neruda, dans le quartier de la Mosson à Montpellier, des mamans d'élèves se sont rassemblées devant l'hôtel de ville pour réclamer des garanties de sécurité au maire et à son équipe.

Les intrusions et les dégradations s'enchaînent à l'école maternelle Pablo Neruda, située dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Huit en un peu moins d'un an.

Mercredi matin, une vingtaine de mamans d'élèves se sont rendues devant la mairie de Montpellier pour protester contre ces cambriolages à répétition et réclamer plus de sécurité.

"C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la fois de trop. On ne peut plus rester là, se taire, repartir chez nous sans rien faire." Mme Mzil, parent déléguée à Pablo Neruda

Mme Mzil, maman d'élève et parent délégué à Pablo Neruda Copier

Lorsque les instituteurs et les agents d'entretien sont arrivés à l'école ce mercredi matin, ils l'ont une fois de plus retrouvée vandalisée des crayons et des feutres au sol, un appareil photo volé, des détritus, des dessins déchirés. "L'école est devenue une vraie passoire". Lors des précédentes intrusions, une vitre avait été brisée, une tablette volée.

Trop simple d'entrer dans l'école ?

D'après cette autre mère d'élève qui habite en face de l'établissement, il est très simple de pénétrer dans l'enceinte de Pablo Néruda : "Le portail n'est pas assez élevé. Ils peuvent facilement accéder à la cour de l'école en escaladant. Il suffit parfois même de donner un coup pied dans le portail pour qu'il s'ouvre."

L'entrée de l'école maternelle Pablo Neruda. Le portail insuffisamment haut permet aux vandales de s'introduire - GoogleMaps

La vingtaine de maman et la directrice de l'école ont été entendues par le maire de Montpellier Philippe Saurel et par la déléguée à la Réussite éducative, Isabelle Marsala. Ils demandent des garanties de sécurité, comme des rondes de police plus fréquentes ou le réhaussement du portail de l'école.

Isabelle Marsala, déléguée à la Réussite éducative à la Mairie de Montpellier Copier

Les mamans craignent pour leurs enfants. Non pas qu'ils soient en danger pendant les journées de cours. Mais plusieurs d'entre-eux ne comprennent pas ce que des inconnus font dans leur école, parfois en soirée, parfois en plein week-end.

"Ça les chagrine, ça les traumatise. La dernière fois, mon fils m'a dit qu'il avait peur des voleurs qui leur avait tout pris à l'école."

Bérengère Fabe, directrice de l'école maternelle Pablo Néruda Copier

La mairie de Montpellier remplace systématiquement le matériel volé, comme les tablettes ou les appareils photo. Mais les parents d'élèves souhaitent aujourd'hui une solution à long terme pour sécuriser leurs enfants.