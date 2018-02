Nouvion, France

Ils ont préféré la musique au blocage : une quarantaine de parents d’élèves et d'enfants se sont retrouvés à l’école de Nouvion mercredi matin, déguisés ou avec pancartes.Ils se sont filmés en chantant des tubes de Patrick Bruel, de Louane, de Patrick Sébastien ou d’Indochine.

Elise, une des mamans a joué les réalisatrices d'un jour © Radio France - Claudia Calmel

Les paroles des chansons ont été remixées pour coller à leur revendication : ils demandent à l’inspection académique de lever la menace qui pèse sur une des classes de l’établissement.

Environ 150 élèves sont scolarisés à Nouvion. Ils sont répartis en sept classes de la maternelle au CM2. Un effectif qui devrait rester stable, selon les parents. Johanna ne comprend donc pas cette fermeture annoncée dans l'école de ses deux enfants : « Si on ferme une des classes, toutes nos classes de primaire se retrouveront avec des doubles niveaux. Les CP seront avec des CE1, les CE1 seront avec des CE2… Ce sont des classes importantes pour les apprentissages de base, _les élèves ont besoin d’être particulièrement encadrés_. Nous voulons que nos enfants étudient dans les meilleures conditions possibles. »

Johanna, une des mamans d'élèves © Radio France - Claudia Calmel

Mélanie, une autre maman, partage ses inquiétudes : "C'est important que les enseignants soient disponibles pour chaque enfant. S'ils sont trop nombreux par classe, ça ne sera plus possible. _Ma fille est en CE2 et je dois bien avouer que je suis parfois perdue avec les nouveaux programmes_. Sur certains sujets, je rame un peu : je ne peux pas l'aider. C'est pour cela que je suis attachée à la qualité de l'encadrement qu'on a dans cette école."

Mélanie a une fille scolarisée en CE2 © Radio France - Claudia Calmel

Le clip sera posté sur les réseaux sociaux d'ici la fin de semaine. Un bon moyen de faire le buzz et d’attirer l’attention sur la situation de l’école selon Johanna : «Nous voulions faire autre chose qu’un blocage. Finalement, _un blocage empêcherait les enseignants de travailler_, ce qui va à l’encontre de ce que nous voulons. Ce clip nous permet de nous démarquer. Ça peut aussi donner envie à d’autres écoles de faire la même chose et à terme, faire remonter en haut lieu que nous sommes nombreux à ne pas être d’accord avec toutes ces décisions. »

Un conseil d'école extraordinaire est prévu mardi prochain à Nouvion avec l'inspectrice qui gère le secteur. L'inspection académique prévoit 63 fermetures de classes dans la Somme au mois de septembre.