Noyades : la ministre des Sports dans une piscine privée des Pyrénées-Orientales pour faire de la prévention

314 noyades ont été recensées entre le 1er juin et le 5 juillet en France, dont 79 mortelles. Avec 15 décès, la Région Occitanie est la plus touchée. La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu était à Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales) ce jeudi pour présenter un nouveau dispositif.

Le nombre de noyades augmente en France. Santé Publique France dénombre 314 accidents de ce type en un mois, soit une hausse de 22% sur la même période par rapport à la dernière étude comparable, qui remonte à 2018.

Pour tenter d’enrayer cette hausse, le ministère des Sports a mis en place depuis trois ans le plan Aisance Aquatique, visant à apprendre aux plus jeunes à se déplacer dans l’eau. Et pour toucher un public encore plus large, les maîtres-nageurs peuvent maintenant s’inviter… dans les piscines des particuliers.

Faire venir des maîtres-nageurs chez soi

Avec plus de 3.000.000 de piscines privées familiales, la France est le pays d’Europe le mieux doté en la matière. "Les 0-6 ans se noient souvent dans ces piscines familiales" constate Roxana Maracineanu. "Nous nous sommes dit : allons directement chez les gens, allons leur proposer des cours de natation avec les maîtres-nageurs que nous avons formé depuis deux ans à l’aisance aquatique."

L’aisance aquatique signifie l’apprentissage pour les plus jeunes enfants non pas de la natation, mais des déplacements dans l’eau.

"Il faut construire une expérience positive de l’eau aux enfants. Le premier élément primordial, c’est de leur apprendre à sortir de l’eau" souligne Eric Poignant, instructeur fédéral. Il a supervisé l’apprentissage depuis le début de la semaine de 10 enfants dans cette piscine de Saint-Hyppolyte. "Ensuite, il faut qu’ils prennent conscience que leur corps flotte. Grâce à des déplacements le long du bord, où en mettant des adultes dans l’eau sur lesquels les enfants doivent grimper, passer en dessous… cela leur apprend à s’extraire de l’eau si besoin."

L'opération s'appelle Les Jours Bleus. Le ministère souhaite que cette pratique se popularise. Pour cela, une plateforme mettant en relation propriétaires et maîtres-nageurs formés à l’aisance aquatique sera mise en place dans les prochains jours.

L’idée, c’est qu’à chaque fois qu’il y a une piscine familiale disponible, que l’on propose à ses enfants, ses petits-enfants mais aussi les enfants du voisinage, de faire venir un maître-nageur pour apprendre ces bases aux enfants, et qu’ils puissent aller en toute sécurité dans l’eau. - Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports

La hausse des noyades, liée en partie à la crise sanitaire

Car les chiffres ont de quoi inquiéter. Santé Publique France lance elle-même un message de vigilance. En 2021, les deux catégories d’âge les plus représentées parmi les noyades accidentelles sont les enfants âgés entre 0 et 5 ans (21 %) et les personnes âgées de 65 ans et plus (25%).

En cause selon l’agence : les restrictions sanitaires. "Ces mesures se sont traduites notamment par une réduction importante de l'activité physique et une prise de poids entraînant une probable altération de la condition physique de la population" détaille l'agence. "L'augmentation du nombre de noyades pourrait donc être au moins partiellement liée a une mauvaise appréhension des capacités physiques ou a une dégradation de l'état de sante au sortir d’une longue période de moindre activité."

La pratique de la natation en particulier a été contrainte par la fermeture des piscines.