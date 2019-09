Numérique, travaux de rénovation énergétique : François Bonneau fait le point sur les chantiers de la rentrée

Châteauroux, France

François Bonneau était en déplacement à Châteauroux ce mardi 10 septembre. Il a d'abord visité le lycée Pierre et Marie Curie avant se rendre au lycée agricole. À cette occasion, le président de la région Centre-Val de Loire a fait un point sur les nouveautés et les dossiers importants de la rentrée. La principale évolution, c'est que le numérique gagne du terrain dans les lycées.

6 millions d'euros pour des manuels gratuits et des ordinateurs

Les manuels scolaires restent gratuits, qu'ils soient sous leur forme physique ou sous leur forme numérique. La région a investi dans des logiciels qui permettent de lire les livres scolaires sur tablette ou ordinateur. Les lycées ont le choix : ils peuvent garder les bons vieux manuels scolaires, privilégier les livres numériques ou alors faire un mélange des deux. Cela dépend des matières et du souhait des enseignants.

Qui dit livre numérique dit nécessité d'avoir un support. Or, tous les élèves n'ont pas une tablette ou un ordinateur. La région Centre-Val de Loire propose donc des réductions. "Pour un ordinateur qu'on trouve normalement à plus de 900 euros, nous avons réussi à le négocier pour 460 euros. Et il y a un autre modèle à 360 euros. Et il y aura des réductions supplémentaires pour les élèves boursiers", insiste François Bonneau.

Au total, c'est un investissement de 6 millions d'euros pour la région, car elle continue d'assurer la gratuité des manuels scolaires pour les élèves.

Des travaux de rénovation conséquents

L'autre dossier majeur, c'est les travaux de rénovation énergétique. 40 millions d'euros vont être investis pour 60 lycées dans l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Parmi les établissements concernés, il y a le lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux. "Quand il fait froid dehors, il fait très froid au rez-de-chaussée et très chaud à l'étage. Du coup, on ouvre les fenêtres, c'est un gaspillage", déplore Sabine Dubernard, proviseure du lycée.