Objectif : 300.000 tests salivaires par semaine dans les écoles, annonce Jean-Michel Blanquer en Haute-Saône

Jean-Michel Blanquer était en Haute-Saône ce lundi 1er mars 2021. Il s'est rendu en milieu de matinée, au pôle éducatif de Lavoncourt, entre Gray et Vesoul, pour promouvoir les tests salivaires dans les écoles.

De nombreux élus étaient présents ce lundi 1er mars 2021, au pôle éducatif de Lavoncourt (Haute-Saône) pour accueillir le ministre de l'Education Nationale. © Radio France - Anne Fauvarque

Une campagne de tests très bien accueillie par les parents d'élèves à Lavoncourt

L'établissement de 87 élèves, de la petite section au CM2, compte quatre classes. Celle des CM1-CM2 a déjà été fermée pour cause de Covid, mi-janvier. La campagne de tests y est, du coup, très bien accueillie : plus de 90% des parents ont autorisé leurs enfants "à cracher dans le gobelet". Le test salivaire, c'est le choix de l'Education nationale pour les plus petits, a rappelé le ministre, car c'est plus simple et moins douloureux que le coton-tige dans le nez, plutôt utilisé dans le secondaire.

Reportage lors des tests salivaires au pôle éducatif de Lavoncourt

Pour effectuer un test salivaire, il suffit de cracher dans un gobelet (pôle éducatif de Lavoncourt). © Radio France - Anne Fauvarque

Arrivée de Jean-Michel Blanquer, accompagné de Jean-Paul Carteret, maire de Lavoncourt et président des maires ruraux de Haute-Saône. © Radio France - Anne Fauvarque

"Nous avons une montée en charge progressive qui doit nous permettre d'arriver à l'objectif, vers la mi-mars, de 300 000 tests salivaires par semaine", a déclaré Jean-Michel Blanquer.

"On sera, vers le 7-8 mars, autour de 200 000 tests sur l'ensemble de la France" affirme Jean-Michel Blanquer

Le pôle éducatif de Lavoncourt a déjà été touché par le Covid. Et les parents ont adhéré massivement à cette campagne de tests.

Témoignages de parent et de la directrice du pôle éducatif de Lavoncourt

Dans l'académie de Besançon, près de 500 élèves ont été testés ce lundi 1er mars : au pôle éducatif de Lavoncourt et à l'école Edmond Bour de Gray (Haute-Saône), à l'école Jules Ferry de Besançon et à l'école d'Avanne-Aveney (Doubs), ainsi qu'à l'école de Damparis (Jura). Les tests vont se poursuivre tout au long de la semaine.