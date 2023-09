Odeurs nauséabondes au collège : des enseignants de Saint-Sébastien-sur-Loire exercent leur droit de retrait

Fin août 2022, un orage a entraîné au collège Iles de Loire, à Saint-Sébastien-sur-Loire, un important dégât des eaux depuis le toit du bâtiment principal, qui était en cours de rénovation. L'eau s'est infiltrée dans les murs et des odeurs, fluctuantes mais nauséabondes, sont apparues. À en croire Yanis, un collégien, la situation est allée en empirant : "Vers la fin d'année dernière, ça rentrait dans les narines et souvent ça faisait mal. Des fois, on était obligé de mettre un masque."

En juin, des élèves d'autres établissements, venus passer le brevet, se sont plaints aussi, selon cette enseignante : "Les élèves de Basse-Goulaine ont dit que la gorge leur piquait. Ils sont allés à l'infirmerie, il y a même eu un malaise. Et nous, nos élèves sont confrontés à ça depuis un an !"

Infirmière au collège Ile de Loire, Tatiana Herpson a vu des dizaines d'adolescents défiler dans son bureau l'an passé pour des maux de tête ou de gorge, des allergies, de l'asthme aussi : "J'ai eu une explosion des crises d'asthme et des difficultés respiratoires l'année dernière et ce n'était pas arrivé les autres années donc ça nous pose question."

"Après le Covid, ce serait bien que les élèves aient une année correcte"

En charge des collèges, le Département de Loire-Atlantique assure faire le maximum depuis un an pour mettre fin au problème. Les dalles de plafond et le mobilier souillés par l'eau ont été changés. Des déshumidificateurs et des purificateurs d'air ont été mis dans les salles de classe. Enfin, fin juillet, le bâtiment a subi un traitement à l'ozone, pour supprimer ces mauvaises odeurs. Rien n'y fait, elles persistent.

Au lendemain de la rentrée, les enseignants ont donc décidé de faire valoir leur droit de retrait. Les 5ᵉ et 4ᵉ, accueillis ce mardi au collège, sont restés dans la cour de récréation. Melissa, maman d'une élève de 5ᵉ, soutient les enseignants - "Je comprends qu'on n'aime pas travailler dans un lieu insalubre" - mais elle ajoute aussitôt : "Il faut trouver une solution pour les élèves. Après des années de Covid, ils enchaînent un peu beaucoup. Ce serait bien qu'ils aient une année correcte car c'était déjà perturbé l'an dernier à cause des odeurs."

Des purificateurs d'air vont être mis à la disposition du collège

En 2022, la semaine avant les vacances de la Toussaint, les collégiens d'Iles de Loire ont eu cours en distanciel "pour mettre en place un traitement dans les salles", précise Julie Lambour, trésorière du bureau de parents d'élèves. Papa d'un garçon en classe de 4ème, Erwan souhaite aussi que la situation s'améliore et vite : "L'année dernière, il y a eu les grèves, avant les problèmes d'inondation. Depuis que mon fils est en 6ᵉ, il n'a jamais eu une année scolaire normale et là ça commence dur. Je comprends le droit de retrait des enseignants mais ce sont les enfants qui en pâtissent. Ce serait bien que le Département fasse quelque chose".

Le Département qui, dans un communiqué ce mardi après-midi, promet que "des purificateurs d'air vont être mis à la disposition du collège dans les meilleurs délais possibles"**. Des analyses de l'air plus poussées doivent aussi être réalisées. Au passage, le Département de Loire-Atlantique rappelle que le coût des actions entreprises pour remédier au problème équivaut à près de 300.000 euros. En revanche, il a été dit au personnel que des locaux pré-fabriqués n'étaient pas une solution envisageable, faute de place. La reconstruction du collège Iles de Loire doit en effet débuter fin 2024, pour une livraison trois ans plus tard.