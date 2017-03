Olympiades des métiers : quatre Icaunais en finale

Quatre jeunes Icaunais participent aux olympiades des métiers à Bordeaux (du 9 au 11 mars). Une compétition réservée aux moins de 23 ans dans plus de 60 métiers. Une certaine idée de l’excellence.

Il y aura du monde, pendant trois jours, au parc des expositions de Bordeaux. 60 000 visiteurs sont attendus, pour la 44e édition des Olympiades des métiers.

700 jeunes de toute la France vont s'affronter dans plus de 60 métiers : des boulangers, des fleuristes, des maçons ou des aides à domicile… Tous ces candidats ont passé avec succès l’étape des sélections régionales. Et pendant trois jours, ils et elles vont montrer l’étendue de leur talent et de leur savoir-faire professionnel.

C’est une énorme expérience professionnelle et ça montre aux employeurs que je suis motivé- Guillaume Esnault, apprenti paysagiste

45 jeunes de la région Bourgogne Franche-Comté participent à ces finales, dont quatre jeunes Icaunais. Il y a Anthony Charron (plombier-chauffagiste) et Delphine Taupin (peinture et décoration).

Il y a aussi Guillaume Esnault, apprenti jardinier-paysagiste à Pourrain. Il s'entraîne depuis le mois de novembre pour cette compétition très relevée. "C’est beaucoup d’entrainement, et il faut arriver à concilier les cours, le travail et la préparation pour les olympiades le soir et le week-end", explique le jeune homme de 20 ans. Il a décidé de se lancer dans cette compétition pour pouvoir s’évaluer, pour donner le meilleur de lui-même. Mais aussi pour se démarquer : "C’est une énorme expérience professionnelle ! Dans le métier de jardinier paysagiste, il y a beaucoup de concurrence. Alors ça montre aux employeurs ou futurs employeurs que j’ai de la motivation et que je veux évoluer dans ce métier."

Paul Bilbot (gauche) et Guillaume Esnault sont deux des 4 candidats Icaunais engagés dans les Olympiades des métiers.

Envie de se démarquer, envie de prouver sa valeur, c’est aussi ce qui pousse Paul Bilbot, un jeune cuisinier de 17 ans. Cet apprenti, originaire de Ravières à côté d'Ancy-le-Franc, partage son temps entre le Centre de formation des apprentis d'Auxerre et l'hôtel de l'écu à Montbard, où il effectue son apprentissage.

Guillaume Esnault, apprenti paysagiste : "ça montre aux employeurs que je suis motivé"

Il a déjà participé au concours du meilleur apprenti de France et il s'est d'abord lancé dans les olympiades par goût de la compétition : "les concours, j’aime ça ! Repousser les limites, j’aime bien !" assure le jeune homme. C’est aussi une manière de se démarquer : "Dans le CV, pour trouver du travail, ça ouvre plus de portes" note l’apprenti.

Pour être le meilleur il faut se confronter aux meilleurs. Ça leur permet de s’élever - Vincent Deharbe, enseignant au CIFA d'Auxerre

Depuis plusieurs mois, Paul le reconnait, il a un peu lâché les cours pour préparer les olympiades. Mais son professeur de cuisine au CIFA d'Auxerre, Vincent Deharbe, ne lui en veut pas trop. Il estime que ces concours sont une opportunité sans pareil pour progresser. Selon lui, ça leur permet de porter un regard critique sur leur travail et ça les pousse à l’excellence : "Pour être le meilleur il faut se confronter aux meilleurs. Ça leur permet de s’élever, d’évoluer de la meilleure des façons", précise l’enseignant.

Progresser, se faire connaitre... et voyager aussi, puisque les gagnants de cette finale nationale représenteront la France au concours international à Abu Dhabi, en octobre.

Paul Bilbot, apprenti cuisinier : "ça va m'ouvrir plus de portes"

