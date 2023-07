"On entre dans l'école comme dans un moulin" : la colère de parents d'élèves de Mont-de-Marsan

La colère des parents d'élèves de l'école maternelle du Bourg Neuf, à Mont-de-Marsan. Ils viennent d'envoyer un courrier aux élus de l'agglo pour dénoncer notamment des problèmes de sécurité au sein de l'établissement.

Principal problème : l'alarme anti-intrusion, qui est en panne depuis des années et qui ne fonctionne plus. Ce qui pose, selon eux, des gros problèmes de sécurité.

Intrusions à répétition

En effet depuis plus d'un an, l'établissement est régulièrement "visité" la nuit ou le week-end, par un SDF, un sans domicile fixe. Il entre par effraction, se sert en nourriture, dort dans l'école. "Il casse les poignées de portes pour entrer, se sert des couvertures de sieste des enfants, vole de la nourriture... Certes, il y a des dégradations, mais au delà de cette personne-là, qui n'est pas mal intentionnée, on se demande qui d'autre pourrait entrer dans l'école ? C'est cela qui nous inquiète beaucoup", témoigne Amandine Gratesac, représentante des parents d'élèves, élue au conseil d'école. "Cela pose un vrai problème de sécurité. Aujourd'hui, on nous parle d'attentats, de plan Vigipirate, mais on entre dans cette école comme dans un moulin !"

Alarme en panne

D'autant que le problème n'est pas nouveau. Une alarme anti-intrusion, il y en a bien une. Mais elle est en panne depuis des années ! La première demande de réparation, formulée en conseil d'école, date de...2013 ! "A la suite d'une première intrusion au printemps 2022, la demande de réparation a été réitérée en juin l'année dernière. Un accord oral a été donné par un représentant de l'Agglomération en novembre. Et depuis....plus rien", déplore Amandine Gratesac. "Nous, on veut juste des faits, du concret. On ne demande rien d'extravagant, juste de régler des problèmes de sécurité."

Dossier prioritaire

Suite à ce courrier des parents d'élèves, Mont-de-Marsan Agglo, contactée par nos soins, n'a pas tardé à réagir, et assure prendre le problème au sérieux. "Il n'est absolument pas normal qu'il y ait des intrusions dans une école et nous allons répondre à cette demande" affirme Dominique Clavé, l'élu en charge des bâtiments scolaires au sein de l'agglomération.

"Ce dossier va évidemment faire partie des priorités. Je comprends que le temps paraisse très long aux parents d'élèves. Mais en fin d'année dernière, le budget alloué aux travaux dans les école était épuisé, il a fallu attendre cette année. Et suite aux péripéties que l'on connaît, le budget n'a été validé que très récemment. Donc nous ne pouvions rien entreprendre jusque là. Mais nous allons déterminer très rapidement les priorités des travaux à effectuer, et cela devrait être réglée pour la rentrée de septembre."

Stores défectueux

Outre ce problème d'alarme en panne et d'intrusions à répétition, les parents d'élèves pointent du doigt d'autres problèmes de sécurité. Notamment au niveau de la voirie autour de l'école. Ou encore des stores qui ne s'ouvrent plus ou ne se ferment plus dans certaines classes. "Cela oblige les enfants à faire cours dans l'obscurité, et dans d'autres salles, les enseignantes ont été obligées d'accrocher des morceaux de tissus aux fenêtres pour remplacer les stores défectueux. Là aussi, cela facilite les intrusions et pose de vrais problèmes de sécurité" témoigne Amandine Gratesac.

Des morceaux de tissus accrochés aux fenêtres pour remplacer des stores défectueux