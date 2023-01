" On ne lâchera pas ! " Trois communes du Cotentin mobilisées contre la fermeture d'une classe.

Les parents d'élèves du RPI Pierreville-Le Rozel-Saint-Germain-le-Gaillard, prévoient de se mobiliser à nouveau jeudi 26 janvier alors que les élus du secteur ont rencontré ce mardi l'inspection d'académie qui campe sur ses positions : il faut fermer une classe du RPI en septembre

Les enfants de 2 ans oubliés

Le RPI devrait perdre 10 élèves sur 154 à la rentrée prochaine....sauf que, selon les parents d'élèves et les élus, l'inspection académique ne prend en compte ni la scolarisation des enfants de 2 ans, nombreux au sein du regroupement, ni l'évolution de la population à plus long terme ; des lotissements sont en construction dans le secteur.

Lucie Beauchamp est présidente des parents d'élèves du RPI , elle a encore une enfant scolarisée à l'école et elle craint, comme les autres, la dégradation de la qualité de l'accompagnement " Si une classe se ferme ça signifie des classes surchargées et il y a déjà des classes de double niveau. Alors triple niveau, on n'est pas d'accord. Et s on ne se bat pas aujourd'hu, on ne sait pas ce qui se passera demain."

"On prend l'éducation des enfants comme des chiffres "

Pour le maire de Pierreville, Thierry Lemonnier, fermer une classe est une aberration et ne repose que sur une logique financière. " On ne tient pas compte de la typologie des comme; on en tient pas compte de l'encadrement des enfants de deux ans, ni de de ceux qui sont en échec scolaire. On compte les enfants mais finalement ce sont les budgets qui déterminent les créations et suppressions de postes. C'est inadmissible. On prend l'éducation des enfants comme des chiffres."

Les parents d'élèves et les élus pourraient aussi aller à Saint Lô lundi, le 30 janvier, le jour où l'inspection d'académie doit trancher sur les ouvertures et fermetures de classes. Une pétition circule également qui compte plus de 30 signatures.