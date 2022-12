"On ne sait pas comment faire" : une crèche associative menacée de fermeture à Folschviller

Une crèche sur la sellette en Moselle-est. À Folschviller, la crèche associative de l'Arche, qui accueille 98 enfants, va peut-être être placée en liquidation judiciaire le 19 janvier prochain. L'établissement est déjà en redressement car il n'a plus assez de financements pour fonctionner normalement et rémunérer les 13 salariés. La mairie ne veut pas payer sa part pour financer le multi-accueil, à hauteur de 35% du total des financements. Le maire Didier Zimny refuse même la subvention de la CAF, censée rembourser la moitié de ce que la commune avance. À nos confrères du Républicain Lorrain , il affirme que "la forme qui a été choisie par les élus du précédent mandat [pour cette crèche] a été faite de manière délictuelle", ce que conteste l'association L,a Ruchée, qui gère la crèche.

"Le temps qui passe, c'est de la trésorerie en moins", déplore Karima Tiguemounine, la présidente de l'association. "Sans la collectivité, on ne peut pas travailler. On n'a pas le droit de demander aux familles de financer la totalité du tarif." La situation financière de la crèche se dégrade déjà depuis plusieurs mois. "On ne tient déjà plus, c'est pour ça qu'on a demandé le redressement judiciaire", explique-t-elle. "Ça nous a permis de geler quelques factures, de repousser quelques créanciers et de payer la moitié des salaires du mois de novembre. On va verser ceux de décembre mais ensuite, on ne pourra plus payer les créanciers... Et ce ne sera pas voulu !"

L'association a déposé une requête en référé devant le tribunal administratif, pour obliger la commune à payer sa part. Mais aucune date d'audience n'a pour l'instant été fixée. Seule solution pour sauver la crèche : trouver une autre collectivité, qui deviendrait le chaînon manquant de ce financement. Selon l'association, la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie a déjà affirmé vouloir soutenir la crèche. Mais la décision n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour des conseils communautaires.

"Je serai obligée d'arrêter de travailler"

Les 98 enfants accueillis à la crèche de l'Arche pourraient ainsi se retrouver sans moyen de garde dès le début de l'année 2023. "J'arrive pas à croire que la crèche puisse fermer dans quelques semaines. C'est impossible", témoigne Céline, maman de Jade, deux ans et demi, qui souffre de sévères allergies. "J'ai déjà mis six mois à trouver une crèche, comment voulez-vous qu'en cinq semaines on trouve quelqu'un d'autre ? Surtout qu'ici, ils ont appris à la masser, à détourner son attention pour qu'elle pense à autre chose... Avec quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible. De toute façon, je sais très bien qu'elle ne sera pas acceptée chez une nourrice ou chez n'importe qui d'autre."

Cette mère de Longeville-lès-Saint-Avold avait déjà essuyé plusieurs refus avant de tomber sur la crèche de Folschviller. "Je me suis rapprochée de plusieurs nourrices qui étaient réticentes par rapport aux allergies, ne sachant pas comment réagir en cas de problème", raconte Céline*. "On ne sait pas comment faire. On ne peut pas solliciter constamment les grands-mères parce qu'elles travaillent. Donc si la crèche ferme vraiment, on va écumer les congés qu'il nous reste avec mon conjoint. Et après, si je n'ai pas d'autre choix, je serai obligée de cesser mon activité. On ne peut rien faire d'autre. S'il n'y a pas de crèche, il n'y aura plus de garde..."*

De son côté, le maire de Folschviller, Didier Zimny, indique qu'il n'a "aucune déclaration à faire quant à l'avenir de cette structure associative".