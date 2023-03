"On ne sait rien" : des professeurs "en colère" face à la fermeture d'un lycée professionnel en Moselle

C'est le choc et l'incompréhension au lycée Hurlevent de Behren-lès-Forbach. La région Grand Est a entériné, vendredi 24 mars, la fermeture de l'établissement à la fin de l'année scolaire 2023-2024, dans le cadre de son plan de réorganisation des formations . Une décision justifiée par la baisse démographique, le nombre d'élèves dans ce lycée professionnel étant en baisse depuis plusieurs années. La Région avance aussi le coût des travaux de rénovation de certains bâtiments et la volonté d'économiser de l'énergie.

Le lycée Hurlevent compte moins de 200 élèves. Il propose notamment des bacs professionnels en mécanique, carrosseries ou signalétique. Ces formations seront dispensées au lycée Blaise-Pascal de Forbach. "On est tous très en colère", explique Amandine Boulinguez, professeure d'économie et de gestion au lycée et déléguée SGEN-CFDT. "La communication est inexistante, on l'apprend toujours par voie de presse. On n'a jamais d'information officielle qui nous est envoyée, ils ne sont jamais venus directement vers nous."

"Sauver sa peau"

La professeure assure que ses collègues sont tous "en train de s'interroger". "Est-ce que c'est un transfert ? Une fusion ? Une fermeture ? On lit de tout mais on ne sait absolument rien", déplore-t-elle. "On se demande tous si on doit déjà commencer à déposer des voeux pour faire des mutations et sauver sa peau. Qu'on aille à Blaise-Pascal, ça ne nous pose pas de problème. À condition qu'on ait un poste. Si on n'en a pas, on va faire des voeux pour partir." La déléguée syndicale assure qu'elle compte solliciter "très prochainement" la Région pour avoir des informations.

Une fermeture à venir qui affecte aussi personnellement les professeurs du lycée Hurlevent*. "J'ai beaucoup de collègues qui sont là depuis longtemps"*, explique Amandine Boulinguez. "Mon conjoint était élève ici des années auparavant, les profs étaient déjà là. Donc c'est vraiment triste que ça finisse comme ça, et surtout de cette façon, de manière un peu déshumanisée. Alors que ça fait des années que beaucoup de collègues s'investissent énormément dans plein de projets. Les élèves se sentent bien, il y a toujours une bonne ambiance, c'est un petit lycée donc tout le monde se connait."

Quitter "de superbes ateliers"

"Franchement, on ne pense pas pouvoir faire changer les choses", continue la déléguée SGEN-CFDT. "Mais on aimerait quand même être dans les concertations, et essayer de sauver nos postes, pour être accueillis à Blaise-Pascal dans des conditions qu'on aura fixées. Ici, on a de superbes ateliers, tant pour la carrosserie que pour la mécanique. Là-bas, je ne vois pas trop où ils pourraient mettre un atelier aussi grand. Donc on espère vraiment qu'avec le transfert, le matériel pédagogique sera tout aussi bien que maintenant."

Les personnels du lycée ont prévu de se rassembler ce mardi matin à 8 heures devant l'établissement, pour contester l'annonce de cette fermeture.