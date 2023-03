"On reste déterminés ! " : les profs toujours contre à la fermeture du lycée professionnel de Pulversheim

6 lycées de la région Grand Est devraient fermer leurs portes à la rentrée de septembre 2024. Une décision soumise au vote des conseillers régionaux le 23 mars. Parmi les établissements visés, il y a le lycée professionnel Charles de Gaulle de Pulversheim. Profs, élèves et élus sont vent debout contre cette décision. Selon eux, elle a été faite sans concertation.

Menaces pour les secteurs en tension

Pour la région : il faut fermer parce qu'il y a une baisse démographique, les bâtiments sont trop énergivores, ça coûte1.400 euros par élève, contre 575 pour un autre élève ailleurs dans le Grand Est. Par ailleurs, le taux d'utilisation du lycée est seulement de 39%. Les défenseurs du lycée parlent de 340 élèves pour une capacité de 370.

Les 4 formations : chaudronnerie, électricité, métiers de la sécurité et la 3e préparation aux métiers seront déplacées à Cernay, Mulhouse et Illzach. A 10-15 kilomètres de Pulversheim. Les profs, élèves et élus locaux sont vent debout contre cette décision qui date de l'époque où Jean Rottner était président de la Région Grand Est , elle n'a pas été remise en cause par le nouveau président, Franck Leroy.

" Les jeunes qui venaient avant au lycée Charles de Gaulle ne viendront plus dans ces formations là. Dans la chaudronnerie et l'électrotechnique, il y a une tension sur ces métiers et ça ne va pas aller en s'améliorant avec cette fermeture annoncée," explique Christophe Toranelli, le maire de Pulversheim et aussi professeur dans l'établissement.

Les profs invitent les élus régionaux à visiter le lycée

Sur place, la mobilisation s'organise d'ici le vote fin mars. Les professeurs invitent les élus régionaux à venir visiter le lycée. Ils défendent un établissement à taille humaine, où des travaux ont été réalisés pour être moins énergivore. Déplacer la chaudronnerie au lycée Eiffel de Cernay, cela aura aussi selon les enseignants un coût exorbitant.

"On veut communiquer avec les élus, leur envoyer des courriers. J'espère qu'ils prendront la bonne décision d'empêcher la fermeture plutôt que de le couler," résume Christophe Hirtz, professeur en électrotechnique.