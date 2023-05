"On s'adapte", à Mayenne, les tarifs des cantines scolaires augmentent à deux mois des grandes vacances

Les cantines scolaires du primaire et de la maternelle ont augmenté à Mayenne depuis le 1er mai 2023. Du côté des parents, si on regrette cette hausse des tarifs, qui touche aussi le temps périscolaire, on s'interroge sur le moment choisi et la façon d'avoir prévenu les parents, quasiment au dernier moment. "C'est soudain, reconnaît Marine Saudubray, maman d'une petite fille dans le privé. Ils nous auraient parlé éventuellement d'une petite augmentation à partir du mois de septembre, pourquoi pas, mais là, en fin d'année scolaire…"

20€ de plus par semaine pour le centre de loisirs

Pour elle, l'augmentation des tarifs est frappante : un repas à la cantine augmente d'1,50€. Le centre de loisirs le mercredi après-midi et l'accueil périscolaire représentent 20€ de plus par semaine. Déjà autour d'elle, les parents ont du prévoir le coup. "On s'adapte. Des parents ont déjà été chercher des solutions alternatives au centre de loisirs. Et d'autres vont essayer de s'arranger pour la cantine pour limiter les coûts."

Le salaire des animateurs

De son côté, la mairie de Mayenne reconnaît avoir mal géré sa communication. Ce vendredi 12 mai 2023, Stéphanie Le Foulon, adjointe à l'enfance, a rencontré les parents inquiets pour présenter son mea culpa mais aussi pour expliquer que des hausses de prix étaient inévitables. "On a tenu compte de l'inflation et des salaires de nos animateurs qui ont augmenté parce que c'est un métier vraiment en tension. On a besoin de recruter et on veut offrir un service de qualité." La municipalité ajoute que ces augmentations restent inférieures au coût réel des services pour la collectivité locale. "On essaie de contenir un déficit parce que vous savez que ce sont des services qui sont forcément déficitaires. Bien entendu, on ne fait pas payer le coût total aux familles", précise Dominique Fournier, première adjointe à la Ville de Mayenne.

Les élues municipales insistent sur le fait que les nouveaux tarifs devraient rester les mêmes à la rentrée de septembre.