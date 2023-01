"On va devenir des déserts éducatifs" : La Ferrière-sur-Risle se mobilise pour sauver une classe

"On n'est pas des sardines", "Laissez-nous notre maîtresse", ils sont une vingtaine de parents à brandir des pancartes devant l'école au centre du village d'un peu plus de 200 habitants. "On a su ça vendredi dernier et apparemment la décision va être prise cette semaine" s'émeut Eva Sapowicz di Tullio, maman de la petite Zoé, cinq ans. Une classe d'école maternelle pourrait être supprimée à la rentrée prochaine.

ⓘ Publicité

loading

Marc Garreaud, le maire de la Ferrière-sur-Risle fait également part de son inquiétude : "On va déshabiller Pierre pour habiller Paul. On va prendre un enseignant d'une commune rurale avec ses difficultés pour aller le muter sur une ZEP" explique celui qui est aussi président du SIVOS 2000 du Pays d'Ouche (5 communes, 3 écoles et une cantine centrale). Selon les informations du maire, l'enseignante de la clase concernée, en poste depuis dix-ans, devrait rejoindre un autre établissement en septembre 2023.

loading

Avec 20 à 22 enfants par classe, les écoles du SIVOS sont largement en dessous des seuils fixés par l'Éducation nationale (30 en maternelle et 27 en primaire), mais les parents mettent en avant un certain nombre de cas de handicaps et des élèves en grandes difficultés (plus de 10% de l'effectif total) et beaucoup de doubles niveaux. L'effectif global devrait même augmenter, 166 élèves à la rentrée prochaine contre 160 en septembre 2022.

Les parents se sont rassemblés devant l'école de la Ferrière-sur-Risle ce lundi 30 janvier © Radio France - Laurent Philippot

Un comité social d'administration départemental (ex-CTSD) doit se tenir jeudi 2 février pour préparer la carte scolaire 2023. Il prévoit de "nombreuses fermetures du classes" dans l'Eure selon le syndicat SNUiPP-FSU.