"On vit dans une légende", les écoliers d'Utah Beach au cœur de la Cérémonie pour la paix

Ils ont seulement 10 ou 11 ans mais ce sont eux les acteurs de cette commémoration. Ce mardi 30 mai, avait lieu devant le musée du Débarquement d'Utah Beach, la traditionnelle cérémonie pour la paix. Pour préparer l'événement, des classes de CM1-CM2, venues des écoles de Sainte-Marie-du-Mont, Saint-Mère-Eglise, Picauville et Carentan-les-Marais, ont travaillé sur les notions de paix, de liberté, pour produire une représentation.

ⓘ Publicité

Transmettre l'histoire, la mémoire, aux plus jeunes

C'est le principe de cette cérémonie : mettre les enfants au cœur du projet pour qu'ils s'interrogent sur ces notions, explique Catherine Kervadec, vice-présidente de l'agglomération de la Baie du Cotentin, en charge de la culture : "C'est le travail de mémoire, ne plus jamais oublier ce qu'on doit à ces gens, à ces vétérans qui sont venus nous sauver. Avec ces cérémonies là, on veut leur montrer que la paix peut aussi exister et que c'est à eux de prouver que ça peut exister dans les générations qui vont venir."

Être écolier dans une commune sur les plages de Débarquement, rien d'anodin pour les enfants qui ont participé à la cérémonie pour la paix. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les écoliers qui vivent sur ce territoire encore si marqué par l'histoire du Débarquement, sont déjà très imprégnés de mémoire. C'est le cas notamment des CM1-CM2 de Sainte-Marie-du-Mont qui participaient à cette cérémonie. "La guerre, quand on en parle, ça nous marque," raconte par exemple Eliott, "parce que c'est une histoire que nos parents, nos grands parents ont connu." Un intérêt que voit bien leur professeur, Lauriane Dubost, "ils sont très investis," raconte-t-elle, "c'est quelque chose qui les passionne."

Les élèves de Sainte-Marie-du-Mont ont peint en direct sur scène une colombe avec des couleurs symbolisant différentes valeurs. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

loading

La guerre, la paix, des notions qui se conjuguent aussi au présent pour ces élèves

Alors que la guerre fait rage en Ukraine, les élèves de Lauriane Dubost parlent beaucoup de cette actualité, posent beaucoup de question, et pour cause : ils ont accueilli des enfants ukrainiens dans leur classe. Des enfants auxquels ils se sont beaucoup attaché et pour lesquels ils s'inquiètent. "Ils étaient gentils et cela m'a beaucoup marqué," raconte par exemple Rose, "c'était très dur la guerre pour eux, dans leur pays." Les trois enfants ukrainiens sont depuis repartis chez eux mais les écoliers manchois ont eu des nouvelles de certains récemment.

La guerre, la paix, des notions que ces élèves ont à l'esprit aujourd'hui. Ils ont accueillis dans leur école des enfants ukrainiens qui fuyaient la guerre. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Riches de ces expériences, les CM1-CM2 de Sainte-Marie-du-Mont ont très bien intégré les valeurs de paix, d'égalité, de fraternité. "La relève est assurée," conclut Catherine Kervadec.

loading