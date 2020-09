Les annonces de fermetures de classes pour cause de cas de covid-19 se multiplient depuis la rentrée scolaire en Côte-d'Or. Voici le point complet publié par le rectorat de Dijon ce mardi 8 septembre.

Quinze classes fermées en Côte-d'Or pour cause de Covid-19

Voici un point de situation au sujet des classes ou écoles fermées suite à cas COVID confirmés :

Ecole maternelle Josephine Baker de Dijon : 3 classes fermées

Ecole maternelle de Bretonnière de Beaune : 1 classe fermée

Ces fermetures ont été annoncées ce mardi et viennent s'ajouter à celles déjà effectives depuis le début de la semaine.

Ecole maternelle Jeanne d'Arc Is/Tille : 3 classes fermées

Ecole élémentaire Buisson rond de Chevigny St Sauveur : 2 classes fermées

Ecole maternelle Lafontaine de Sennecey-les-Dijon : 1 classe fermée

Ecole maternelle St François de Dijon : 3 classes fermées

Ecole élémentaire de Pouilly en Auxois : 1 classe de CP fermée

Ecole maternelle La Fleurié de St Apollinaire : 1 classe fermée

Quelle politique adoptée en cas de cas de Covid ?

Les cas sont détectés dès lors que les sujets présentent des symptômes dans le cercle familial ou à l'école. Mais le rectorat explique ne pas avoir de politique d'incitation des parents à faire tester leurs enfants de moins de 11 ans.

Pour la gestion des cas suspect ou confirmés, il existe des préconisations du ministère de l'Education Nationale

Des documents d'aide à la décision ont par ailleurs été transmis aux directeurs d'écoles et chefs d'établissement avant la rentrée.

Quelle est la durée de la "quarantaine" pour les classes qui se retrouvent fermées ?

Certaines écoles parlent d'une semaine de fermeture, d'autres de 15 jours. On peut donc se demander si chaque directeur/directrice peut prendre la décision dans son coin ? Le protocole suivi est la règle de la quatorzaine (14 jours). Le protocole est déroulé de la manière la plus stricte, en lien avec l'ARS et l'assurance maladie.

L'Agence Régionale de Santé est chargée de l'investigation des cas susceptibles d'être avérés en lien avec les services médicaux départementaux de l'EN (DASEN). Les services de l'ARS et de l'assurance maladie sont en charge du suivi et du conseil aux familles, au cas par cas.

S'il y a connaissance d'un résultat positif d’un test au covid-19 (résultat transmis à l’assurance maladie par le laboratoire), il y a quatorzaine systématique.

Le directeur d'école, ou le chef d'établissement propose aux élèves écartés de leur classe une solution de continuité pédagogique en lien avec le CNED ("ma classe à la maison" : classes virtuelles et ressources pédagogiques).