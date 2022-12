Opération "collège mort" à Prahecq pour dire non à l'expulsion de Naré, élève arménienne, et de sa mère

Ce sont des professeurs qui se disent "écœurés" qui se sont mis en grève ce jeudi au collège de Prahecq. Opération "collège mort" pour demander à la préfète des Deux-Sèvres "de revoir la situation de Naré et de sa maman, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui les vise et de permettre à cette jeune fille de poursuivre ses études parmi nous", précise un communiqué.

"Il y a 100% de grévistes chez les professeurs, 100% chez les AESH (accompagnants d'élèves en situation de handicap)", indique Julie Siaudeau, enseignante au collège. L'association de parents d'élèves du collège est également mobilisée. Si Naré, élève arménienne de 5e, peut rester en France car elle est mineure, sa mère a reçu une convocation ce lundi 5 décembre pour repartir vers l'Arménie. Julie Siaudeau est sans nouvelle de cette dernière.

Rassemblement devant la préfecture samedi 10 décembre

"Comment des services de l'Etat peuvent-ils prendre une telle décision . Doit-on accepter que cette enfant et sa maman soient séparées ? Doit-on accepter de laisser cette famille repartir dans un pays où elles sont en insécurité ? Naré et sa mère sont arrivées en France il y a 5 ans pour fuir une situation de violence et montrent tous les signes d'une intégration totalement réussi", rappellent les enseignants dans leur communiqué.

Une pétition est toujours en ligne, elle rassemble plus de 3400 signatures. Ce samedi, un rassemblement sera organisé devant la préfecture des Deux-Sèvres à 11 heures.