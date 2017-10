Opération "Comme un poisson dans l'eau" pour les enfants du Secours populaire

Cinq cents enfants vont apprendre à nager cette semaine dans toute la France. Et lundi 23 octobre 2017, à Bois Colombes, pour lancer cette opération "Comme un poisson dans l'eau" du Secours populaire, une vingtaine de petits chanceux ont reçu les conseils du champion Camille Lacourt.

L'opération "Comme un poisson dans l'eau" du Secours populaire débute ce lundi dans toute la France. Et en Ile-de-France, une vingtaine de petits chanceux originaires du XXe arrondissement de Paris ont reçu les conseils du quadruple champion de natation Camille Lacourt.

C'est au Centre aquatique de Bois Colombes, dans les Hauts-de-Seine, que 23 petits Parisiens ont rencontré le nageur star Camille Lacourt. Ils ont entre 7 et 11 ans, et chacun leur niveau. Comme un enfant sur deux à l'entrée au collège, certains ne savent pas nager. D'autres ont simplement besoin de bons conseils pour se perfectionner. C'est le cas de Sofiane, 11 ans.

Je dois faire des progrès sinon à la rentrée je passerai du groupe 3 au groupe 2 ! J'ai surtout du mal à respirer quand je nage la brasse." - Sofiane, 11 ans.

Alors dès que Camille Lacourt n'est plus accaparé par les journalistes, le petit garçon s'empresse d'aller le voir : "mais monsieur, comment vous faites pour tenir si longtemps sans respirer ?" Après vérification dans l'eau, le problème est vite réglé : Sofiane respire avec le nez ! Nouveau plongeon et respiration par la bouche suivant les bons conseils du champion, et Sofiane se sent beaucoup mieux.

"Wahou elle travaille avec le président de la république !"

Autre star aux yeux des enfants, la ministre des Sports, Laura Flessel, venue elle aussi lancer cette semaine d'apprentissage de la natation. "Un enfant sur deux ne sait pas nager. Aujourd'hui c'est une journée importante, et c'est important de soutenir ce genre d'action".

Pour Camille Lacourt aussi le constat est effarant. Le champion a fait ses premiers plongeons à 3 ans, c'est inconcevable pour lui que des enfants ne sachent pas nager à 12 ans. "Je pense que c'est surtout du temps qu'il faut leur accorder. Ils apprennent vite. C'est une très belle initiative et il faut encore le faire !".