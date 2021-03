Opération "école morte" ce jeudi en Creuse

Le Conseil Départemental de l'Education Nationale doit se réunir ce jeudi 11 mars, à Guéret. Il va entériner la future carte scolaire qui prévoit la fermeture de dix classes à la rentrée prochaine. La fédération des parents d'élèves appelle à une journée "école morte". Elle demande aux parents de garder leurs enfants à la maison en signe de protestation. Laurent Fichet, le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale était ce mercredi matin l'invité de France Bleu Creuse. Retrouvez l'intégralité de son interview vidéo ici.

Un seuil à ne pas dépasser

Laurent Fichet, le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale en Creuse s'est fixé un seuil à ne pas dépasser. Dans notre département, il ne veut pas plus de 24 élèves par classe à un ou deux niveaux. Et ce seuil est dégressif en fonction du nombre de niveaux. "Pas plus de 22 élèves s'il y a trois niveaux, pas plus de 20 si la classe compte quatre ou cinq niveaux". Si l'on compare avec nos voisins haut-viennois, "les petits Creusois sont dit-il bien dotés et c'est tant mieux". Dans les écoles de Haute-Vienne, la moyenne est de 22 élèves par classe avec trois niveaux.

Il faut apprendre à jouer collectif

Laurent Fichet reconnait qu'il manque en Creuse des postes d'enseignants remplaçants. "Il nous en faudrait au minimum quatre de plus, voire huit puisqu'on a parfois en moyenne certaines années huit enseignants non remplacés par jour". La brigade de remplaçants compte une 60 aine d'enseignants, pour suppléer les congés maternités, les absences maladies ou formation. "Il faut dit-il apprendre à jouer collectif. J'ai des élus qui m'écrivent pour me demander de conserver leur poste, qui ont 17 élèves par classe. Mais il faut faire des arbitrages. J'ai besoin d'ouvrir des classes, de dégager des moyens pour ma brigade de remplaçants".

Nouvelle manifestation samedi

Les parents d'élèves et les syndicats d'enseignants appellent à un nouveau rassemblement ce samedi 13 mars, place Varillas à Guéret. Il y a une semaine, près de 300 personnes ont manifesté devant les locaux de l'inspection d'académie pour dire non à cette carte scolaire, et aux 10 suppressions de classes prévues pour la rentrée prochaine.

La liste des fermetures de classe

A la rentrée prochaine, une classe devrait fermer dans chacune de ces dix écoles :