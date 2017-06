Opération école morte à Georges Brassens à Audincourt pour le maintien d'une classe menacée

Parents et enseignants se mobilisent à l'école primaire Georges Brassens d'Audincourt. Ils dénoncent la possible fermeture de deux classes à la rentrée 2017.

Les enfants de l'école Georges Brassens à Audincourt resteront à la maison ce mercredi. Les parents organisent une opération école morte. Demain jeudi, ce sont les enseignants qui se mettront en grève. Tous dénoncent la possible fermeture de deux classes à la rentrée de septembre 2017. L'une est actée, l'autre est une fermeture conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle sera soumise à un nouveau comptage des élèves à la rentrée. La Direction Académique entend répondre à la baisse des effectifs. De 350 cette année, le nombre d'élèves passera à 331 l'an prochain. Si la deuxième fermeture se confirme, l'école passera de 14 à 12 classes , ce qui veut dire entre 27 et 30 élèves par classe avec des doubles niveaux.

Entre 25 et 30 élèves, la différence est énorme

Pour les enseignants c'est beaucoup trop. "On n'est pas classé en ZEP mais on a des enfants en difficultés avec des niveaux différents, explique Carine Sauvage, enseignante en CE1. Plus on a d'élèves et plus ça devient difficile pour nous. On fonctionnent bien mieux à 25 élèves. La différence entre 25 et 30 élèves par classe peut paraître dérisoire pour quelqu'un qui n'est pas dans l'enseignement mais en réalité c'est énorme."

Parents et enseignants demandent le maintien de la 13ème classe.