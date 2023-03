Opération "école morte" mardi en Creuse contre les fermetures de classes

La carte scolaire sera gravée dans le marbre ce mardi 14 mars. Le directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) l'entérinera lors d'un nouveau comité départemental. S'il ne change pas sa copie, six classes de primaire fermeront à la rentrée de septembre 2023 en Creuse. Pour montrer leur opposition, tous les parents creusois sont invités à participer à une opération "école morte" mardi. Les instituteurs seront là pour accueillir les élèves, mais le but est que le plus possible de parents ne déposent pas leurs enfants.

Pique-nique et manifestation à 16h

Un "pique-nique solidaire" est organisé mardi midi à Guéret devant l'inspection académique, place Varillas. Des parents et syndicats prévoient également de manifester à 16h devant le lycée Jean Favard de Guéret, où se déroulera le comité départemental de l'Education nationale (CDEN).

Les élus creusois et syndicats enseignants voteront contre la carte scolaire mardi, mais leur avis n'est que consultatif. Ils réclament, à l'unisson, aucune fermeture de classe et trente postes supplémentaires dans le primaire.

