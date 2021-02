Opération escargot, manifestation : le projet de carte scolaire 2021 met la Haute-Loire en ébullition

Une opération escargot sur la RN88 et une manifestation devant l'inspection d'académie sont prévues ce vendredi 5 février matin en Haute-Loire, à l'initiative de parents et d'élus dont les communes sont touchées par des fermetures de classes. La version définitive va être dévoilée dans la journée.

Une opération escargot sur la RN88 entre Cussac-sur-Loire et le Puy-en-Velay, suivie par une manifestation devant l'inspection d'académie de Haute-Loire à 9h30 : la matinée du vendredi 5 février promet d'être agitée dans le département. Les parents d'élèves des communes touchées par les fermetures de classes promettent de mettre la pression jusqu'au bout. Ils sont très fortement soutenus par les élus locaux.

Le projet de carte scolaire est loin de faire l'unanimité depuis une semaine

Dévoilée le jeudi 28 janvier dernier, la première version de la carte scolaire pour le département a vu immédiatement une levée de boucliers. Sont prévues un peu plus de douze fermetures de postes, contre une ouverture à Saint-Julien-Chapteuil et des redéploiements sur des postes d'accompagnants pour enfants handicapés, des décharges de direction et l’amélioration de l'encadrement des maîtres-formateurs.

L'inspectrice d'académie Maire-Hélène Aubry assure ainsi que "100% des moyens ont été conservés : il convient d'adapter les postes là où les élèves sont." Un argument qui laisse sceptique Florent Brun, représentant de parents d'élève à l'école Pierre-Savel de Saint-Pal-de-Chalencon : "Nous perdons notre troisième classe, et on va se retrouver avec deux classes, dont une à cinq niveaux, l'autres à quatre niveaux. Imaginez comment c'est gérable pour les enseignants ! On nous parle de nouveaux postes administratifs, pas devant les élèves. Ce qu'on veut, ça n'est pas une logique de comptable."

Mobilisation à l'école Pierre-Savel de Saint-Pal-de-Chalencon. - DR

Pour Marie-Hélène Aubry, l'enjeu se re-présente toutes les années et doit tenir compte de la baisse démographique scolaire constante de la Haute-Loire : "le département est très bien doté par rapport à d'autres, en termes de taux d'encadrement !" Et de rappeler qu'"une mauvaise surprise une année peut devenir une très bonne à la rentrée suivante". Sauf qu'il n'est pas aussi facile de rouvrir une classe quand elle a été fermée. Florent Brun rappelle ainsi que le seuil d'élèves pour une fermeture en primaire se situe à 43 élèves ... il est d'un peu plus de cinquante pour rouvrir.

Le contexte sanitaire devient un argument supplémentaire

La crise de la Covid-19 s'invite une deuxième fois dans les discussions sur la carte scolaire. Les opposants aux fermetures de classe soulignent la contradiction à surcharger les classes restantes alors que le protocole sanitaire voudrait au contraire imposer de la distanciation entre eux. Rémi Barbe, maire de Cussac-sur-Loire, qui est censé perdre une classe en maternelle, relève cette incohérence : "Je ne suis pas magicien : à un moment, j'ai une école avec trois classes de maternelle où il est déjà compliqué de faire respecter le protocole sanitaire. Et on est en train de me dire : l'année prochaine, il faudra faire plus avec moins."

Est-ce bien l'année pour proposer une telle carte scolaire ? Rémi Barbe, maire de Cussac-sur-Loire

Questionnée sur cet aspect précis en rapport avec la fermeture d'une classe à Cussac-sur-Loire, l'inspectrice d'académie de Haute-Loire assure qu'elle "en tient largement compte. Mais il faut réaliser que nous parlons de 46 élèves sur trois classes. Donc ça ne fait que 22 élèves par classe. Il convient de raison garder."

Dans la Loire, le sénateur Jean-Claude Tissot exige lui de poursuivre le moratoire sur la fermeture de classes en milieu rural, décidé l'année dernière en raison du contexte sanitaire. De son côté le maire de Cussac-sur-Loire reste prudent : "l'année dernière, nous avos quand même perdu une classe. Si c'est comme ça toutes les années, on ferme l'école sous peu !"

Les élus de Haute-Loire assez largement mobilisés

Devant l'ampleur de cette nouvelle carte scolaire, les élus ne sont pas restés bras ballants. La mairie de Cussac-sur-Loire s'est employée à envoyer une quarantaine de courriers aux parlementaires, élus du département, et président de Région notamment, après l'adoption d'une motion en conseil municipal. Ce vendredi, c'est "journée morte" dans la mairie, qui met à contribution ses deux tracteurs communaux afin d'ouvrir la voix de l'opération escargot sur la RN88.

A Saint-Pal-de-Chalencon, Florent Brun raconte la même mobilisation : "Ce vendredi pour manifester devant l'inspection d'académie, on attend une vingtaine de parents d'élèves, une quinzaine d'habitants, commerçants et retraités du village, ainsi que dix élus."

Le député LR de Haute-Loire Jean-Pierre Vigier s'est prononcé contre la fermeture des classes et accompagne même des délégations, comme celle de Cussac-sur-Loire, auprès de l’inspectrice d'académie. Celle-ci assure être "tout à fait sereine. On n'est pas dans un rapport de force". Rendez-vous est pris devant les locaux de l'inspection d'académie, avant le rendu définitif de la carte scolaire dans la journée.