Opération "lycée mort" au Parc-Impérial de Nice : le SNES-FSU proteste contre la baisse des dotations horaires

Les professeurs du Lycée du Parc-Impérial de Nice sont appelés à la grève ce lundi. Jean-Paul Clot, du SNES-FSU, dénonce sur France Bleu Azur la possible suppression de postes d'enseignants dans l'établissement.

Nice, France

En ce lundi de rentrée scolaire, le syndicat SNES-FSU appelle les professeurs du Parc-Impérial de Nice à mener une opération "lycée mort". Les grévistes ont distribué des tracts devant l'établissement, ce lundi matin. Ils veulent se faire entendre de l'administration et du rectorat, avec les décisions définitives.

Invité de France Bleu Azur ce lundi à 7h50, Jean-Paul Clot, professeur au Parc-Impérial et secrétaire départemental du syndicat, dénonce la possible baisse du nombre d'heures de cours à la rentrée prochaine en septembre. Le représentant syndicale redoute la suppression de cours de langues, notamment d'arabe et de russe.

L'année prochaine, il y aura davantage de cours à 35 élèves. Les dédoublements de classe seront supprimés. L'enseignement du russe et de l'arabe va être éliminé du Parc-Impérial. Les langues sont très martyrisées." - Jean-Paul Clot, du SNES-FSU