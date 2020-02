Opération "lycée mort" ce lundi au lycée Maine-de-Biran de Bergerac

Jacky et France SCHOENTGEN

Le lycée Maine-de-Biran à Bergerac est le plus grand lycée général et technologique public de Dordogne avec 1560 élèves

Bergerac, France

Le fonctionnement du lycée Maine-de-Biran risque d'être perturbé ce lundi 10 février. Les syndicats appellent à une journée "lycée mort" pour dénoncer la réforme du baccalauréat, mais également des retraites, et les suppressions de postes annoncées dans le cadre de la prochaine carte scolaire.

Quatre postes supprimés à Maine-de-Biran

Invité ce lundi matin de France Bleu Périgord, Vincent Boudinet, professeur d'Espagnol au lycée Maine-de-Biran et secrétaire de section SNES-FSU a confirmé que son établissement risquait de perdre quatre postes voire cinq à la prochaine rentrée. "Nous avons une dotation qui est largement insuffisante estime-t-il, avec des conséquences sur les effectifs des classes déjà chargées depuis des années. Sachant que la côte actuelle atteint déjà les 35 élèves par classe".

La réforme du bac est un dispositif très lourd, pour les établissements, les personnels et les élèves"- Vincent Boudinet, professeur d'Espagnol et secrétaire de section du SNES-FSU

Concernant la réforme du baccalauréat, dont les premières épreuves continues se déroulent actuellement, Vincent Boudinet juge le dispositif "très lourd, pour les établissements, les personnels et les élèves" et dénonce une impréparation, un caractère précipité, et une désorganisation des enseignements.