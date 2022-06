Opération prévention noyade à Nice : parents et enfants s'initient aux gestes qui sauvent

Toute la journée, dans les cinq piscines municipales de la ville et sur la plage Li Rateta, petits et grands Niçois ont appris les gestes qui sauvent en ce début d'été, pour prévenir les risques de noyade.

Il fait beau, il fait chaud, tout le monde a envie de se jeter à l'eau… oui mais avec prudence ! La Ville de Nice a fait ses calculs : chaque année, 1 000 personnes meurent par noyade, dont la moitié pendant la période estivale. Alors pour éviter tout accident, c'est opération prévention ce samedi dans les cinq piscines municipales de la ville, et sur la plage Li Rateta.

La piscine Saint-Roch à Nice où petits et grands ont appris les gestes qui sauvent © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Au programme : séances bébés nageurs, tests anti panique, ateliers de prévention, gestes de premiers secours, initiation au sauvetage en mer. Tout est gratuit et à destination des enfants… mais aussi des parents !

"Les enfants ont un rôle à jouer en cas de malaise. Ils peuvent aller chercher de l'aide, composer le 112. Certains parents ne savaient pas que c'était le numéro des secours", explique Raphaël Radier, de l'association Secourisme pour tous. Il initie aux premiers secours. "Ça marche bien, ils sortent tous de là avec de bonnes bases."

L'atelier premiers secours de la piscine Saint-Roch © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On a appris les gestes qui sauvent, les massages cardiaques pour bébé, adulte et enfants. On a appris à utiliser la bouée pour aller chercher une personne qui se noie en mer. Là, j'apprends à le faire avec une planche, c'est galère !" explique Wakil 11 ans, venu à la piscine Saint-Roch avec sa maman, Nadia et son petit frère, Nassim, 8 ans. "J'ai appris à sauver des personnes, c'est important. En cas de malaise grave, je saurai quoi faire", conclut Wakil avec fierté. La maman est elle aussi rassurée : "Si jamais j'ai un accident, je sais qu'ils sauront réagir ! Je trouve l'idée super !"

Une journée d'autant plus importante que tous les maîtres nageurs le constatent : avec plus de deux ans de pandémie, de nombreux enfants n'ont pas suivi les cours de piscines prévus à l'école. Certains ne savent pas du tout nager. Cette journée permet aussi d'avoir un premier contact avec l'eau.