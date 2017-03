Opération sauvetage au LMB de Felletin

La Fédération française du bâtiment en Creuse multiplie les initiatives pour tenter de ramener des nouveaux élèves dans l'établissement creusois, elle fait venir des représentants régionaux ce mardi..

Une nouvelle réunion est organisée ce mardi pour tenter de ramener davantage de formations à Felletin. La FFB 23 fait venir des représentants de la Fédération du Batiment de Nouvelle Aquitaine, ainsi que le Vice-président de la région en charge des lycées. L'enjeu est d'enrayer la baisse continue du nombre d'élèves au Lycée des métiers du bâtiment, ils ne sont que 500 élèves cette année à y suivre une formation professionnelle ou technique.

Pas question de rester sur un échec, il y a quelques jours le lycée a appris qu'il n'accueillera pas l'année de prépa (post BTS) aux écoles d'ingénieur. Sur décision du Ministère de l'éducation nationale, cette formation ouvrira dans un autre lycée de Nouvelle Aquitaine au pays Basque (à Anglet), ce qui laisse un gout amer à certains professeurs et professionnels du bâtiment qui avaient imaginé accueillir cette formation. Le Lycée de Felletin est-il vraiment soutenu par les responsables politiques régionaux et nationaux ? C'est la question qu'on se pose de plus en plus, notamment chez les élus locaux.

Mais tout n'est pas perdu , Felletin va tout de même accueillir deux nouvelles formations complémentaires sur le numérique dans le bâtiment, et sur la reprise et rénovation d'ouvrage de gros oeuvre, deux domaines qui embauchent. Mais ces formations en alternance ne sont créées que pour un an, il va falloir les pérenniser, disent les professionnels du bâtiment. Alors ces derniers jouent les VRP pour sauver le LMB et son savoir-faire, auprès de représentants de la profession dans la Grande région, ainsi que le vice-président chargée des Lycées Jean-Louis Nembrini.

La région Nouvelle Aquitaine a déjà tenu une de ses promesses : voter 3,1 millions d'euros pour des études et travaux de rénovation de l'internat du batiment C et pour l'étude en vue de la restructuration des ateliers d'études. C'est inscrit dans un plan d'investissement pluri-annuel voté en décembre dernier.