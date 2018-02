Ce week-end des 3 et 4 mars, Saint-Just-en-Bas et de Palogneux organisent des portes-ouvertes pour faire découvrir leurs maisons vacantes et leurs terrains à construire. Il s'agit d'attirer de nouveaux habitants, si possible des familles avec enfants, pour sauver la seconde classe de l'école.

Saint-Just-en-Bas, France

C'est une initiative originale menée ce week-end (3 et 4 mars) par les communes de Saint-Just-en-Bas, 350 habitants, et Palogneux, 80 habitants, à quelques kilomètres de Sail-sous-Couzan dans les Monts du Forez. Elles organisent un week-end de portes-ouvertes pour faire découvrir à des familles cherchant un logement, les maisons vacantes et les terrains à construire sur ces deux villages. Il s'agit de trouver de nouveaux habitants et notamment des familles avec enfants puisque l'école commune à ces deux villages pourrait voir l'une de ces deux classes supprimée l'année prochaine. Alors les élus et les habitants se mobilisent pour faire connaitre le secteur avec un slogan "Saint-Just-en-Bas c'est trop sympa, Palogneux, y'a pas mieux". Avec également des tarifs attractifs : -50% sur les terrains viabilisés, -20% sur les locations à Saint-Just-en-Bas.

Des affichettes ont été posées dans tout le secteur © Radio France - Mathilde Montagnon

L'idée de ce week-end a été lancée lors d'une réunion publique avec les habitants en décembre dernier raconte Nicole Ferry le maire de Saint-Just-en-Bas. "On voudrait attirer de nouveaux habitants pour garder nos services publics. Il nous faut des familles avec enfants, mais on accueillera aussi les familles sans enfant, pour maintenir notre deuxième classe. On a des maisons disponibles dans le centre-bourg, dans les hameaux, on a des maisons à rénover, on a des maisons qui sont habitables de suite, on a des logements communaux aussi et on a aussi des terrains. On est à peu près à une heure de Clermont-Ferrand, une heure de Saint-Étienne et 50 minutes de Roanne".

"On a l'impression d'être méconnus" estime Nicole Ferry, maire de Saint-Just-en-Bas Copier

Des villages avec des atouts selon les habitants mais qui souffrent d'une mauvaise image "on a une étiquette de village isolé. Mais c'est pas vrai du tout" estime Roselyne Barou qui va faire visiter la maison de sa mère ce week-end. Une ancienne ferme à rénover en vente depuis 4 ans. Edith Breuil, parent d'élèves à Saint-Just-en-Bas, est particulièrement mobilisée pour faire connaître son village et attirer des familles avec enfants "j'ai fait le choix d'habiter la campagne pour la qualité de vie de mes enfants. Il n'y a pas de pollution, on est au calme. On a une école de qualité. On a du karaté, par exemple, à 5 minutes, du foot à 10 minutes, des cours de ski à la station de Chalmazel à 10 minutes... on est à 10 minutes de toutes les activités classiques".

Reportage de Mathilde Montagnon Copier

Ce week-end portes ouvertes c'est samedi 3 et dimanche 4 mars de 10h à 18h. Rendez-vous à la mairie de Saint-Just-en-Bas ou à la salle de fêtes de Palogneux où vous attendent des élus et des habitants pour vous faire visiter les maisons disponibles mais également les commerces, l'école et les associations locales.

Les communes ont réalisé une vidéo pour se faire connaitre :