Toulouse, France

Dès l'entrée du lycée, le ton est donné : de magnifiques camions américains accueillent les visiteurs. Le thème des portes ouvertes cette année : la route 66. Les élèves de 7 filières ont participé à l'organisation de ce samedi. Objectif : montrer qu'il n'y a pas que violence et délinquance dans ce lycée toulousain. Car depuis plusieurs semaines, la grogne monte à Gallieni, face à l'insécurité et au comportement de certains élèves, ingérables.

Mais ce samedi, les enseignants souhaitaient donner une autre image de leur établissement. "On a fait beaucoup de projets pour montrer toutes les formations, et ce sont les élèves qui ont tout organisé. Ça montre qu'il y a aussi des élèves motivés" insiste Philippe Thierry, professeur de Maths-Physique.

Des filières d'excellence aux débouchés importants

"Oui, il y a des problèmes, oui il y a des mauvais élèves, mais ce n'est pas tout le monde. C'est des préjugés" renchérit Elise, élève en terminale en filière Sellerie. Une filière d'excellence, qui forme chaque année une dizaine d'élèves à un métier d'art peu connu. Les selliers-garnisseurs sont ceux qui fabriquent les sièges des voitures, les selles de motos, mais ils peuvent aussi travailler pour l'aéronautique, les bateaux, voire même créer des tabourets ou des objets de puériculture.

Cette année, trois élèves se préparent pour le concours de meilleur apprenti de France, un titre déjà remporté à trois reprise par des lycéens de Gallieni. Et à la sortie, pas de chômage : les entreprises viennent recruter directement dans les classes, avant le bac.

Tous les parents ne sont pas rassurés

"Ça aussi, ça montre qu'il y a des choses intéressantes à faire chez nous" explique Roselyne Coufort, professeur d'atelier. Pourtant, ce discours peine à rassurer Joël. Son fils est en troisième, et il est très intéressé par une seconde professionnelle option carrosserie. Séduit par la qualité du matériel de formation, il hésite tout de même à inscrire son fils au Lycée Gallieni : "On va voir, on va en parler. Mais ça peut être un frein. Mon fils vient ici pour apprendre, pas pour se faire tabasser. C'est lui qui va passer quelques années ici, donc il ne faut pas le dégoûter."