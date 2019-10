Opération supercodeurs 2019 à Avignon : une centaine de collégiens se sont initiés au codage et décodage numérique

Une opération avec le concours technique d'Orange et le soutien de la Fondation Agir contre l'exclusion, ces élèves des collèges avignonnais Jean Brunet , Anselme Mathieu, Frédéric Mistral et Jules-Verne au Pontet se sont retrouvés en préfecture pour deux ateliers codage et programmation.