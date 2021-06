Orages : 15 candidats sarthois en retard au bac à cause des problèmes de TER

Après une nuit cauchemardesque en Sarthe, certains élèves de terminale ont passé une matinée très compliquée. Les terminales en filières générale et technologiques devaient passer l'épreuve de philosophie du baccalauréat, ce jeudi matin.

Les orages et les fortes rafales de vent ont fait tomber des arbres sur les voies ferrées, ce qui a provoqué des perturbations de la circulation des TER. Les lignes entre Le Mans et Alençon et Le Mans et Château-du-Loir ont été fortement ralenties. La liaison Le Mans-Laval a été complètement coupée. Le trafic est revenu progressivement à la normale à partir de 9h.

Un protocole pour aider ces candidats

Résultat : 15 lycéens sarthois ont été bloqués dans les TER à l'heure où ils auraient dû recevoir leur copie de philo, selon les premières remontées par les chefs de centre. Le rectorat assure que dans ces cas-là il existe un protocole entre l'Education Nationale et la SNCF.

Quand un TER est bloqué un jour d'examen du bac, le contrôleur à bord doit faire le tour de tous les wagons pour demander s'il y a un ou des candidats. Il doit ensuite prendre leur identité et faire remonter à sa hiérarchie qui informe le rectorat. L'information redescend ensuite dans les centres d'examen.

Les candidats peuvent arriver avec 2h de retard maximum. Après, les premiers élèves sont autorisés à sortir des salles d'examen, donc il y a des risques de fuite. S'ils arrivent plus tard, les candidats passent une épreuve de rattrapage.