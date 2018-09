Des français du service militaire volontaire et des jeunes soldats allemands, ensemble pour nettoyer les tombes de la Grande Guerre. C'est une première du côté d'Orbey, dans le Haut-Rhin : l'objectif est prendre conscience sur ce qui s'est passé et le don de soi, pour donner un sens à l'histoire.

Orbey, France

L'image est symbolique. Depuis mardi, 60 jeunes du service militaire volontaire de Montigny-les-Metz et 20 soldats allemands, du bataillon de chasse 292 de Donaueschingen sont unis pour la mémoire de nos anciens.

Près d'Orbey dans le Haut-Rhin , ils ont pour mission de nettoyer les nécropoles militaires (françaises et allemandes). Ils ont des pelles, des éponges et des brouettes. Dans ce secteur, s'est déroulée la bataille du Linge, pendant la Grande Guerre. Elle a fait 17.000 victimes. 10.000 français et 7.000 allemands.

Devoir de mémoire et de don de soi

L'objectif n'est pas seulement de passer un coup d'éponge, mais faire un devoir de mémoire, savoir ce qui s'est passé pendant la bataille du Linge, lors de la première guerre mondiale.

Le nettoyage des tombes existe depuis trois ans, c'est la première fois que des jeunes français et allemands sont rassemblés pour cette opération.

En nettoyant, c'est en souvenir de tout ce qui s'est passé. Il faut que tout soit propre et que les victimes voient qu'on est là ! " Alexandre, un jeune volontaire

Une coopération franco-allemande © Radio France - Guillaume Chhum

Le service militaire volontaire : un pied vers la vie active

Les jeunes de 18 à 25 ans qui participent à cette opération de nettoyage suivent un service militaire volontaire à Montigny-les-Metz. Cela permet depuis trois ans, à ces jeunes en difficultés, de reprendre confiance en eux. Depuis son lancement en 2015, 1060 jeunes ont été accueillis : 74% d'entre eux qui sont sortis à l'issue de huit mois de formation ont trouvé soit un CDI, CDD ou une reprise de formation.

Toute cette semaine, c'est donc le devoir de mémoire qui est travaillé à travers ce nettoyage de sépultures.

Cette opération se termine dimanche où une visite du musée mémorial du Linge est organisée.

Cette opération permet de prendre conscience pour les jeunes, sur ce qui s'est passé pendant cette première guerre mondiale, c'est aussi un don de soi , un service de manière désintéressée, pour donne un sens à l'histoire," le capitaine François encadre les jeunes du service militaire volontaire