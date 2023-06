Orchestre à l'école : 220 élèves manchois réunis à Condé-sur-Vire

Devant leur pupitre, Enzo et Jules, deux élèves de sixième au collège Jacques-Prévert de Coutances, se concentrent à quelques minutes de leur concert. "J'ai appris beaucoup de choses avec la trompette", confie Enzo. "Les gestes du chef d'orchestre, comment jouer d'un instrument. C'était une découverte, et j'ai envie de continuer longtemps !", ajoute Jules. Ces deux petits Manchois ont participé avec leur classe au dispositif Orchestre à l'école. Au total, il regroupe 370 élèves provenant de 17 classes orchestres sur tout le département.

ⓘ Publicité

Ce mardi, 220 élèves étaient rassemblés à la salle Condé Espace de Condé-sur-Vire, au sud de Saint-Lô. Ce dispositif permet à des jeunes d'une même classe de se réunir autour d'un projet commun : la création d'un orchestre qui va grandir, évoluer, s'épanouir pendant trois à quatre ans. "Les enfants ont deux heures de pratique par semaine, explique Mathilde, enseignante à l'école Les Hauts champs de Carentan-Les-Marais. ça leur apprend d'autres valeurs : la discipline, la rigueur, le rythme, et puis la possibilité d'avoir des instruments qu'ils n'auront plus jamais dans leur vie".

Tremplin

Chaque orchestre s'appuie sur un partenariat très fort entre une école ou un établissement scolaire, un établissement d'enseignement de la musique, des collectivités locales et des structures culturelles du territoire. "Les instruments sont financés en règle générale à 50% par l'association Orchestre à l'école, et le reste par le département et les collectivités partenaires", confie Stéphanie Huguet, en charge des pratiques artistiques au conseil départemental de la Manche.

"C'est pour toute la classe. Les élèves n'ont pas besoin d'avoir de connaissance musicale au préalable. Ils vont travailler sur un projet qui va embarquer tout le monde. La plupart d'ailleurs n'a jamais fait de musique. L'idée, c'est de pratiquer, Et l'objectif, c'est que ceux qui y prennent goût aillent en école de musique", commente Catherine Brunaud-Rhyn, vice-présidente du conseil départemental en charge de la Culture.

Un dispositif qui peut parfois servir de tremplin. Comme pour cette élève du collège Le Dinandier de Villedieu-les-Poêles. Totalement néophyte, elle a découvert la flûte grâce à Orchestres à l'école... et elle vient d'être acceptée au conservatoire de Caen.