Orientation : des portes ouvertes à Nancy ce week-end

Nancy, France

C'est l'un des rendez-vous prévus ce samedi 2 mars 2019 dans la métropole du Grand Nancy : les équipes pédagogiques de l'école d'Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes accueillent les lycéens à Villers-lès-Nancy, à deux pas du jardin botanique.

Portes ouvertes et stands d'information de 10h à 12h et de 14h à 17h. Cette "journée horticole" est consacrée aux formations post-bac. L'école de Roville propose cette année deux nouvelles formations : un bac pro Gestion des Milieux naturels et de la Faune, et un brevet de fleuriste.

Filières internationales

Autre rendez-vous à Nancy : la journée portes ouvertes de l'Ecole Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM). Lycéens et étudiants sont les bienvenus, rue Bastien-Lepage, de 9h à 17h.

Cette école d'ingénieurs propose un parcours international qui comprend un séjour d'un an minimum à l'étranger. L'EEIGM est partenaire d'universités dans 5 pays (Allemagne, Belgique, Espagne, Russie, Suède). Plus de la moitié des diplômés (Bac + 5) sortis de cette école lorraine décrochent un premier emploi hors de France.

Découvrir l'architecture

A la frontière de l'art et de l'ingénierie, l'école d'architecture de Nancy ouvre aussi ses portes ce samedi, sur le site Boffrand (près du Parc Sainte-Marie). Entrée libre de 10h à 17h. Pour les lycéens qui hésitent, deux conférences sur les études d'architecture sont présentées, l'une à 11h, l'autre à 15h. Chaque année, 250 jeunes sont diplômés à Nancy, dans différents secteurs : architecte, urbaniste, paysagiste, designer...